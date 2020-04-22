Экономика
ВедомостиЦентробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева
Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» собеседник, знакомый с перепиской.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.Интерфаксвчера в 07:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Глазьев против Грефа: Чего испугался Центробанк, написав кляузу на министра ЕЭК
Царьградвчера в 12:34
ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии
Интерфаксвчера в 07:35
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 00:11, Ашберн
Общество
В Якутии выявлено более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией
На 20 апреля в Якутии зарегистрировано 111 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 16 выздоровели.
REGNUM 19 апреля в 23:24
Политика
Дональд Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем
Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд Трамп допускает расторжение торговой сделки с Китаем, если Поднебесная не будет выполнять ее из-за ухудшения мировой экономической конъюнктуры.
ToDay News Ufa вчера в 08:28
Общество
Аксенов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда
Аксенов назвал некоторых прилетевших из-за границы крымчан «баламутами» за их выступление против режима самоизоляции.
RuNews24.ru вчера в 23:34
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Экономика
Сколько Бурятии выделяется на борьбу с коронавирусом, рассказали в Минвостокразвития
Сколько федеральное правительство выделяет дальневосточным регионам, в том числе Бурятии, на борьбу с коронавирусом и на какие нужды расходуются эти средства рассказали в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Восток-Телеинформ вчера в 23:18
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Наука
Речевые функции мозга зародились 25 млн лет назад
Дилетант 21 апреля в 05:29
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
О состоянии актрисы изданию «Комсомольская правда» рассказали врачи и друг семьи Заворотнюк.
НТВ вчера в 04:10
Происшествия
Во Владикавказе еще 23 участника митинга арестованы на 3–15 суток
Во Владикавказе арестованы на срок от трех до 15 суток еще 23 участника несогласованного митинга, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.
Коммерсантъ вчера в 13:28
Кино
В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку
Мультипликаторы из Японии представили новую короткометражку о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
В законопроекте предлагается разрешить полицейскому "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его во время задержания, если преследуемый сам попытается достать оружие или "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения" на правоохранителя.
Вести.Ru вчера в 06:24
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс вчера в 10:29
Политика
Политолог объяснил решение Зеленского предложить пост Саакашвили
Ранее Саакашвили выразил мнение, что в будущем Украина может распасться на несколько территорий.
Аргументы и Факты вчера в 21:02
Технологии
WhatsApp увеличил лимит пользователей для видеозвонков
Разработчики мессенджера WhatsApp увеличили в два раза лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых видео- и аудиозвонках.
Московский Комсомолец вчера в 18:59
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 21 апреля в 17:44
Шоу-бизнес
Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии
Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса.
Super.ru вчера в 10:09
Спорт
Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу
Комментатор Дмитрий Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 19:50
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Футбол
Геркус: сравните центр Петербурга с убожеством, которое оставили после себя большевики
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал интервью писателя Захара Прилепина, которое вышло сегодня, 22 апреля, в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Чемпионат вчера в 14:31
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Указание вступит в силу 27 апреля 2020 года.
СРБ 21 апреля в 03:34
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
Общество
Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса
Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.
Газета.Ru вчера в 04:32
Общество
В Германии одобрили испытания вакцины от коронавируса
В Германии институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил клиническое испытание вакцины против коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 07:17
Здоровье
ВОЗ настояла на введении карантина в Белоруссии
ВОЗ рекомендует ввести карантин, перейти на удаленное обучение и работу.
Авторадио 21 апреля в 08:17
Общество
Мэр Сибая обратился к жителям, потерявшим работу из-за коронавируса
Мэр Сибая обратился к местным жителям, потерявшим работу из-за китайского коронавируса, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:07
Общество
Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
Хоккей
Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах
Сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться на четырех аренах, сообщает российская версия официального сайта НХЛ.
Газета.Ru вчера в 23:30
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23