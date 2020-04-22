Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.

с чего всё началось

Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» собеседник, знакомый с перепиской.

Общество В Якутии выявлено более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией На 20 апреля в Якутии зарегистрировано 111 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 16 выздоровели.

Политика Дональд Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд Трамп допускает расторжение торговой сделки с Китаем, если Поднебесная не будет выполнять ее из-за ухудшения мировой экономической конъюнктуры. 4

Экономика Сколько Бурятии выделяется на борьбу с коронавирусом, рассказали в Минвостокразвития Сколько федеральное правительство выделяет дальневосточным регионам, в том числе Бурятии, на борьбу с коронавирусом и на какие нужды расходуются эти средства рассказали в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,3K

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк О состоянии актрисы изданию «Комсомольская правда» рассказали врачи и друг семьи Заворотнюк. 36

Происшествия Во Владикавказе еще 23 участника митинга арестованы на 3–15 суток Во Владикавказе арестованы на срок от трех до 15 суток еще 23 участника несогласованного митинга, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии. 88

Происшествия Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе В законопроекте предлагается разрешить полицейскому "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его во время задержания, если преследуемый сам попытается достать оружие или "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения" на правоохранителя. 10

Технологии WhatsApp увеличил лимит пользователей для видеозвонков Разработчики мессенджера WhatsApp увеличили в два раза лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых видео- и аудиозвонках. 5

Политика Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1,8K

Шоу-бизнес Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса. 6

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 3,2K

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 141

Общество Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников. 1,4K

Общество В Германии одобрили испытания вакцины от коронавируса В Германии институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил клиническое испытание вакцины против коронавируса. 39

Общество Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом. 67

Хоккей Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах Сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться на четырех аренах, сообщает российская версия официального сайта НХЛ.