Экономика
Lenta.ruЦентробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.Интерфаксвчера в 07:35
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ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии
Интерфаксвчера в 07:35
Глазьев против Грефа: Чего испугался Центробанк, написав кляузу на министра ЕЭК
Царьградвчера в 12:34
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Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Политика
Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти»
Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что та прекратила свою деятельность в Венесуэле после продажи активов.
ТАСС вчера в 15:45
Общество
Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции
Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
REGNUM 01:01
Политика
Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Интерфакс вчера в 18:59
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Дочь Брюса Уиллиса объяснила, почему он изолировался с бывшей женой
Поклонники голливудского актера Брюса Уиллиса были немало удивлены, когда узнали, что 65-летний «крепкий орешек» ушел на самоизоляцию со своей бывшей женой Деми Мур и тремя их дочерьми.
Телепрограмма вчера в 04:57
Происшествия
Сбежавший от врачей кузбассовец заразил жену коронавирусом
Один из жителей Новокузнецкого района заболел коронавирусом. Однако лечиться он не стал, а сбежал от медиков.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:21
Армия и оружие
Российские военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион»
Министерство обороны России и группа «Кронштадт» подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности «Орион» в составе трех машин.
Известия 20 апреля в 07:23
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru вчера в 04:14
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News 21 апреля в 06:00
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Общество
Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь
Больше половины респондентов объяснили запланированное сокращение своих расходы тем, что они все время проводят дома, и тратить деньги им попросту некуда, 14% решили экономить из-за ожидаемого уменьшения доходов в следующем месяце, еще 8% - потому, что опасаются роста цен.
Российская газета вчера в 17:01
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Происшествия
В Петербурге загорелся металлический ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Политика
Помпео признал отсутствие точных данных о происхождении коронавируса
США не обладают неопровержимыми доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа, следует из речи американского госсекретаря Майка Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru 00:15
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Происшествия
В Богдановиче 70-летняя женщина умерла не от коронавируса
Выяснилось, что 70-летняя пациента умерла от совокупности факторов, вызванных пневмонией и тяжелым хроническим заболеванием, сообщили ИА «Уральский меридиан» в оперативном штабе региона.
Уральский меридиан 01:16
Здоровье
Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой»
По данным Московского городского ФОМС, расходы на лечение одного случая пневмонии с коронавирусом оплачиваются из расчета 200 – 205 тыс. руб. На 22 апреля в Москве зарегистрирован 31981 пациент с COVID-19.
Ведомости вчера в 19:24
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
Происшествия
Во Владикавказе еще 23 участника митинга арестованы на 3–15 суток
Во Владикавказе арестованы на срок от трех до 15 суток еще 23 участника несогласованного митинга, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.
Коммерсантъ вчера в 13:28
Кино
В Японии создали 3D-мультфильм о Чебурашке
Японские мультипликаторы представили 3D-мультфильм о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
Известия 01:05
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК вчера в 11:14
Общество
Елена Русинова назначена вице-мэром Омска
RuNews24.ru 01:17
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Общество
В России планируют продлить режим самоизоляции
Российские власти рассматривают возможность продлить режим самоизоляции на майские праздники, а также на дни между ними.
9111.ru 21 апреля в 06:28
Гаджеты
Xiaomi поставит в РФ и Европу обновленную версию Redmi Note 9 Pro
Китайская корпорация Xiaomi вскоре выпустит для международного рынка новую версию смартфона Redmi Note 9 Pro.
OAnews 01:31