Экономика
Lenta.ruЦентробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Источник агентства уточнил, что в письме ЦБ указал на «неточности и искажения» в заявлении Глазьева, которые недопустимы в условиях волатильности рынков.РБК23 апреля в 09:47
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Минэкономразвития подтвердило получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева
Газета.Ruвчера в 01:19
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Скончались 2 пациента с коронавирусом. За минувшие сутки в России специалисты подтвердили 5966 новых случаев заражения коронавирусом.
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Упавшие на 18 % продажи Kia Stinger за первый год и продолжающие снижаться до сих пор не оставляют автомобилю никаких шансов.
Car.ru 23 апреля в 23:52
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Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер
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Список смартфонов Huawei, которые получат обновление EMUI 10.1
Китайская компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до EMUI 10.1.
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Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
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Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
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Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 08:59
Авто
Skoda запатентовала имя для нового компактного кроссовера
Концепт Skoda Vision IN, представленный в начале этого года, может получить простое и незамысловатое имя Kliq.
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Политика
В КНДР сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына
Государственное радио КНДР утром в воскресенье сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына, передает южнокорейское агентство Ренхап, новости появились на фоне слухов о его болезни и смерти.
РИА Новости 19:05
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Эпидемиолог, стоящий за спорной стратегией Швеции по коронавирусу: «Закрывать границы — это просто смешно» (Nature, Великобритания) (Nature)
Швеция не закрыла границы и не ввела строгие правила социального дистанцирования.
ИноСМИ 18:35
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
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Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
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Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ вчера в 15:21
Общество
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:32
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Футболист Квеквескири: в Венгрии меня «в шутку» называли террористом
Москва, 26 апреля 2020, 03:09 — REGNUM Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири поделился своими воспоминаниями, как проходило общение с венгерскими игроками клубов «Печ» и «СЗТК-Эрима».
REGNUM 20:09
Экономика
В США начался дефицит мяса из-за пандемии коронавируса
По данным американских СМИ, в США остановлена работа 13 заводов по производству свинины и говядины.
Свободная Пресса вчера в 16:26
Экономика
Частные стоматологи попросили Путина и Мишустина о господдержке
Зуботехнические лаборатории направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину открытое письмо, в котором они попросили включить их вид деятельности в перечень пострадавших от кризиса отраслей, чтобы рассчитывать на господдержку.
РБК 20:09
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
Экономика
Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
РБК 17:00