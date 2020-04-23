с чего всё началось

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 100

Футбол «Динамо-Брест» проиграло «Шахтеру» В белорусской высшей лиге действующий чемпион Динамо-Брест уступил на своем поле солигорскому Шахтеру со счетом 0:2.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1,3K

Происшествия Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках. 158

Авто Kia Stinger второго поколения может не быть Упавшие на 18 % продажи Kia Stinger за первый год и продолжающие снижаться до сих пор не оставляют автомобилю никаких шансов. 5

Происшествия На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.

Экономика Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года. 24

Авто Skoda запатентовала имя для нового компактного кроссовера Концепт Skoda Vision IN, представленный в начале этого года, может получить простое и незамысловатое имя Kliq. 9

Политика В КНДР сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына Государственное радио КНДР утром в воскресенье сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына, передает южнокорейское агентство Ренхап, новости появились на фоне слухов о его болезни и смерти.

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 5,8K

Происшествия Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе. 74

Общество В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией. 39

Футбол Футболист Квеквескири: в Венгрии меня «в шутку» называли террористом Москва, 26 апреля 2020, 03:09 — REGNUM Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири поделился своими воспоминаниями, как проходило общение с венгерскими игроками клубов «Печ» и «СЗТК-Эрима».

Экономика Частные стоматологи попросили Путина и Мишустина о господдержке Зуботехнические лаборатории направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину открытое письмо, в котором они попросили включить их вид деятельности в перечень пострадавших от кризиса отраслей, чтобы рассчитывать на господдержку.

Происшествия В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19 Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. 100