Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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Источник агентства уточнил
, что в письме ЦБ указал на «неточности и искажения» в заявлении Глазьева, которые недопустимы в условиях волатильности рынков.
РБК23 апреля в 09:47

Подробнее о событии

Центробанку жестко ответили на просьбу сдержать активность экс-советника Путина

URA.Ruвчера в 00:29

Минэкономразвития подтвердило получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева

Газета.Ruвчера в 01:19

Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

РБК23 апреля в 09:47

В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о сдерживании информационной активности Глазьева

ТАСС23 апреля в 14:35

Помощник министра ЕЭК Глазьева ответил на критику со стороны ЦБ

News.ru23 апреля в 15:32

Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес

Lenta.ru23 апреля в 13:14

Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес

Коммерсантъ23 апреля в 20:59
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Гаджеты

Lenovo запатентовала смартфон с вырезом под селфи-камеру наоборот

Актуальные Новости 13:48
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
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Футбол

«Динамо-Брест» проиграло «Шахтеру»

В белорусской высшей лиге действующий чемпион Динамо-Брест уступил на своем поле солигорскому Шахтеру со счетом 0:2.
Советский спорт 13:51
Общество

В России за сутки выявлено 5 966 новых случаев заражения коронавирусом

Скончались 2 пациента с коронавирусом. За минувшие сутки в России специалисты подтвердили 5966 новых случаев заражения коронавирусом.
Evo-rus.com 09:20
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс вчера в 06:43
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Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
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Авто

Kia Stinger второго поколения может не быть

Упавшие на 18 % продажи Kia Stinger за первый год и продолжающие снижаться до сих пор не оставляют автомобилю никаких шансов.
Car.ru 23 апреля в 23:52
5
Общество

Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер

Говорит Москва 11:53
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Гаджеты

Список смартфонов Huawei, которые получат обновление EMUI 10.1

Китайская компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до EMUI 10.1.
Live24 06:23
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Происшествия

Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован

Интерфакс 18:37
Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
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Происшествия

На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю

Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа 00:30
Экономика

Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей

Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 08:59
24
Авто

Skoda запатентовала имя для нового компактного кроссовера

Концепт Skoda Vision IN, представленный в начале этого года, может получить простое и незамысловатое имя Kliq.
Автоновости дня вчера в 01:24
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Политика

В КНДР сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына

Государственное радио КНДР утром в воскресенье сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына, передает южнокорейское агентство Ренхап, новости появились на фоне слухов о его болезни и смерти.
РИА Новости 19:05
Общество

В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области

Piter.tv 14:38
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Здоровье

Эпидемиолог, стоящий за спорной стратегией Швеции по коронавирусу: «Закрывать границы — это просто смешно» (Nature, Великобритания) (Nature)

Швеция не закрыла границы и не ввела строгие правила социального дистанцирования.
ИноСМИ 18:35
Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
5,8K
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
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Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
2,6K
Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ вчера в 15:21
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Общество

В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом

Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:32
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Футбол

Футболист Квеквескири: в Венгрии меня «в шутку» называли террористом

Москва, 26 апреля 2020, 03:09 — REGNUM Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири поделился своими воспоминаниями, как проходило общение с венгерскими игроками клубов «Печ» и «СЗТК-Эрима».
REGNUM 20:09
Экономика

В США начался дефицит мяса из-за пандемии коронавируса

По данным американских СМИ, в США остановлена работа 13 заводов по производству свинины и говядины.
Свободная Пресса вчера в 16:26
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Экономика

Частные стоматологи попросили Путина и Мишустина о господдержке

Зуботехнические лаборатории направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину открытое письмо, в котором они попросили включить их вид деятельности в перечень пострадавших от кризиса отраслей, чтобы рассчитывать на господдержку.
РБК 20:09
Происшествия

В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19

Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
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Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
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Экономика

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
РБК 17:00
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
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