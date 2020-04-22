Экономика
Lenta.ruЦентробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.Интерфаксвчера в 07:35
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ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии
Интерфаксвчера в 07:35
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В ООН напомнили о ситуации в лагере беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии
В ООН напомнили о тяжёлой ситуации в лагере для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии в связи с нехваткой там медицинской помощи и продовольствия.
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
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Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,8 млрд
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Аслан Бжания официально вступил в должность президента Абхазии
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