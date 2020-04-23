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Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
НТВ
  • Дождь1:06
  • Рифей-Пермь1:37
  • Городовой0:44
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Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.
Интерфакс вчера в 07:35
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Источники: ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева

ТАСС 03:53
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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

Коммерсантъ 02:41
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ЦБ попросил чиновников сдержать публичную активность Глазьева

Forbes вчера в 13:05 
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