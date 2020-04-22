Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.
Интерфаксвчера в 07:35

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Источники: ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева

ТАСС03:53

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

Коммерсантъ02:41

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Интерфаксвчера в 07:35

СМИ узнали о просьбе ЦБ к Минэку сдержать публичную активность Глазьева

РБКвчера в 17:54

ЦБ попросил чиновников сдержать публичную активность Глазьева

Forbesвчера в 13:05

ЦБ предупреждает: Глазьев создаёт репутационные риски для правительства

Евразия Dailyвчера в 08:53

Барыги и спекулянты - какое место в «секте» занимает Греф? Пронько и Малофеев расставили всё по местам

Царьград04:06
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Представитель Заворотнюк рассказала о ее диагнозе

Вести Подмосковья 04:19
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Общество

4774 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России

Всего по всей России зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом.
Собеседник 03:46
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Общество

МВД приостановит депортацию иностранцев из России в условиях пандемии

В конце марта в МВД сообщили, что срок действия виз для иностранных граждан в РФ будет продлен на 90 дней из-за пандемии.
Известия 04:24
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Происшествия

В Волгоградской области третий человек скончался от коронавируса

Третий по счету человек скончался от коронавируса в Волгоградской области.
Высота 102 04:57
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Шоу-бизнес

Умерла поэтесса «Ласкового мая» Алла Гольцева

News.ru 01:52
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
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Здоровье

В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием

Интерфакс 02:59
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Общество

Полицейские пресекли кражу личных данных у банков России и ЕС

Правоохранители России и Евросоюза сумели пресечь деятельность международной группировки киберпреступников, которые похитили банковские данные десятков тысяч людей.
ФедералПресс 04:06
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Здоровье

В Минздраве сообщили об окончании эпидемии гриппа в России

Как сообщили в институте, на неделе с 13 по 19 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в 61 городе России в среднем по населению составила 321,3 случая гриппа на 100 тыс. населения, что на 55,2% ниже недельного порога (718 случаев на 100 тыс. населения) и на 49,5% ниже пост-эпидемической базовой линии для гриппа и ОРВИ (636,2 случая на 100 тыс. населения).
Rambler News Service 00:52
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Здоровье

Россияне стали активнее скупать средства от похмелья

Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
Известия вчера в 18:52
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Армия и оружие

Ливийское ПНС обвинило ЧВК Вагнера в применении «химического оружия»

Выступая на пресс-конференции в Триполи 22 апреля, Башага заявил, что наемники из российской ЧВК Вагнера, воюющие на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара, якобы применили "нервно-паралитический газ" против подразделений из состава "сил международно признанного Правительства национального согласия" (ПНС) Фаиза Сараджа.
Военное обозрение 05:14
Общество

Бывшие узники финских концлагерей попросили помощи у Бастрыкина

Жители Петрозаводска, побывавшие в финских концентрационных лагерях, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны.
ФАН 01:58
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Общество

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
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Политика

В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram

В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости вчера в 16:00
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Общество

В Пензенской области коронавирусом заразился годовалый ребенок

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 15 человек, в том числе у одного годовалого ребенка и людей в возрасте от 21 года до 83 лет.
PenzaNews 04:51
Политика

Нарушивший карантин Зеленский попал на видео

В определенный момент, который снят на видео, президент Украины голыми руками снял маску, почесал нос и снова ее надел.
ФАН 04:51
Шоу-бизнес

Американская певица назвала русскую кухню «варварской едой»

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс раскритиковала русскую кухню.
РИА Новости 02:37
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Кино

В Японии представили первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Японские мультипликаторы опубликовали новый анимационный фильм о Чебурашке, причем снят он в 3D-формате.
Москва 24 04:44
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Происшествия

В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
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Общество

В России за сутки выявили 4774 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились еще 4774 человека. Общее число инфицированных составляет 62773.
Парламентская газета 03:36
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Здоровье

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
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Общество

В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая

В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
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Шоу-бизнес

Иван Краско посетовал на материальные проблемы

Оказывается, что зарплата и пенсия Краско несравнимы с теми нуждами и растратами, которые нужны для содержания двух сыновей.
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Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
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