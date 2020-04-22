Коронавирус
КоммерсантъЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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с чего всё началось
Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.Интерфаксвчера в 07:35
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ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии
Интерфаксвчера в 07:35
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Политика
В Кремле оценили предложение распространить пропуска на другие регионы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение распространить пропускной режим на все регионы страны, передает корреспондент "Газеты.Ru" Он отметил, что таким вопросом должны заниматься не в Кремле, а в координационной комиссии и штабах, которые ведут борьбу с коронавирусом.
Газета.Ru 05:45
Хоккей
Сезон НХЛ может возобновиться на четырёх аренах с тремя матчами в день
Лиге понадобятся четыре раздевалки калибра НХЛ на каждой арене, потому что в случае проведения трех матчей в день на одном стадионе для заезда и выезда команд нужны будут соответствующие процедуры санитарной обработки.
Спорт БИЗНЕС Online 04:41
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций
Известия вчера в 19:04
Экономика
Выручка «Ленты» в 1 квартале выросла на 7%
Совокупная выручка "Ленты" в 1 квартале 2020 года выросла на 7% до 106 млрд рублей (первый квартал 2019: 99 млрд рублей), сообщил ритейлер.
Finam.Ru 03:11
Общество
Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве
Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
Происшествия
В кузбасском селе загорелись семь жилых домов
Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
Здоровье
В Прикамье смоделировали сценарии развития эпидемии коронавируса
Координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев разместил на своей странице во ВКонтакте, возможные сценарии эпидемии коронавируса в Пермском крае, которые просчитал доцент МГУ Михаил Тамм.
Рифей-Пермь 04:18
Здоровье
В Нижегородской области число заражений коронавирусом превысило тысячу
Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Ньюс-НН 03:48
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
Общество
Минпросвещения не заменит традиционную учебу полностью дистанционной
Учителя хотят вернуться к своей работе.
Российская газета 05:01
Общество
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
Политика
Минкомсвязь пока не дала оценку законопроекту о разблокировке Telegram
Минкомсвязь не проводила оценку законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 05:28
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Общество
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края проходят обыски
Силовые структуры проводят обыски в рабочем кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина.
Город342 01:24
Биатлон
Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента
Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Общество
МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии
Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
Экономика
Производители пива предложили снизить ставку акциза из-за COVID-19
В качестве приоритетных мер АПП предлагает снизить ставку акциза на пиво и пивные напитки крепостью до 8,6% с 1 июля 2020 года с текущих 22 руб. на 1 л до 21 руб. на 1 л и заморозить ее на данном уровне до 2022 года.
Коммерсантъ 05:43
Политика
МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»
На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты
Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
ФАН 03:32
Культура
Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
Здоровье
Число больных коронавирусом на Ямале возросло до 243 человек
В Ямальском районе заразились 74 человека, в Ноябрьске коронавирус подтвержден у 14 вахтовиков из Якутии.
Муксун.fm 04:31
Происшествия
На Кубани подтвердили ещё 44 случая коронавируса
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник, 21 апреля сообщил о 44 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 21 апреля в 06:05
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Энергетика
Цены на нефть начали резко расти
Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 22,9% — до 14,22 доллара за баррель.
Рамблер вчера в 12:22
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество
Немецкий бизнес рассчитывает на 4-месячную продолжительность карантина
Как показало исследование Мюнхенского института экономических исследований ifo, немецкие компании рассчитывают, что принятые ограничения в среднем будут действовать 3,9 месяца.
НТВ 04:30