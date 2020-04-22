Экономика
Lenta.ruЦентробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.Интерфаксвчера в 07:35
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ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии
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Глазьев против Грефа: Чего испугался Центробанк, написав кляузу на министра ЕЭК
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