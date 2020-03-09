с чего всё началось

Банк России продал валюту расчетами «завтра» на общую сумму 19,2 млрд рублей, что стало рекордно высоким показателем с начала 2020 года. 10 марта регулятор начал продажу валюты на внутреннем рынке для поддержания финансовой стабильности на фоне ослабления рубля, сообщает «Коммерсантъ».

Общество Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.

Шоу-бизнес Певицу Буланову выписали из больницы Концертный директор певицы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова сообщила о состоянии здоровья артистки. 6

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 743

Экономика Конгресс США изменил прогноз по дефициту бюджета в 2020 году Согласно обновленному прогнозу, дефицит бюджета в 2020 году составит $3,7 трлн. В 2021 году дефицит составит $2,1 трлн.

Общество Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Распространение коронавируса от человек к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения. 58

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 22

Общество Вирусолог РАН предупредил о возможных массовых нарушениях самоизоляции в знак протеста Если людям четко не объяснить, что после майских праздников могут быть послабления ограничений, введенных в связи с коронавирусом, люди могут выйти на улицу "в знак протеста", считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Общество Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было. 167

Общество Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели. 2,2K

Политика МИД Турции осудил заявление Трампа в день годовщины геноцида армян На текущий момент, несмотря несколько резолюций Конгресса США с предложением признать истребление армян в Османской империи геноцидом, администрация Трампа не решается это сделать, предпочитая не обострять отношения с Турцией.

Транспорт ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 8

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 302

Политика Три региона Италии запросили у России помощи в борьбе с коронавирусом Россия 22 марта направила в Италию 15 военных самолетов, которые доставили почти 100 военных и вирусологов, восемь врачебно-сестринских бригад и медицинское оборудование, а также средства дезинфекции в рамках помощи по борьбе с коронавирусом. 97

Наука Китай бьет рекорды по добыче «огненного льда»: газированные сокровища В сообщении китайского государственного агентства печати при Министерстве природных ресурсов Китая сказано, что Китай «был первой страной в мире, которая начала разработку газовых гидратов с использованием технологий бурения горизонтальных скважин».

Энергетика Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью 20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. 64