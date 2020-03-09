Финансы
Давыдов.ИндексЦентробанк поставил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке
Банк России продал валюту расчетами «завтра» на общую сумму 19,2 млрд рублей, что стало рекордно высоким показателем с начала 2020 года. 10 марта регулятор начал продажу валюты на внутреннем рынке для поддержания финансовой стабильности на фоне ослабления рубля, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Днем ранее, 21 апреля, регулятор продал валюту на 19,2 миллиарда рублей (более 255 миллионов рублей), 20 апреля — на 16,8 миллиарда рублей (более 220 миллионов долларов), а 19 апреля — на 14,8 миллиарда рублей (около 200 миллионов долларов).Компания04:19
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Общество
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Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
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На текущий момент, несмотря несколько резолюций Конгресса США с предложением признать истребление армян в Османской империи геноцидом, администрация Трампа не решается это сделать, предпочитая не обострять отношения с Турцией.
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Коммерсантъ 11:51
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
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Напомним, ранее стали известны размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Петербурге.
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Авто
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Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции
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Properm.ru 22 апреля в 04:23
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Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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Телеканал Санкт-Петербург 12:08
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном продлении самоизоляции
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Россия 22 марта направила в Италию 15 военных самолетов, которые доставили почти 100 военных и вирусологов, восемь врачебно-сестринских бригад и медицинское оборудование, а также средства дезинфекции в рамках помощи по борьбе с коронавирусом.
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