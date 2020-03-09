Финансы

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексЦентробанк поставил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке

Банк России продал валюту расчетами «завтра» на общую сумму 19,2 млрд рублей, что стало рекордно высоким показателем с начала 2020 года. 10 марта регулятор начал продажу валюты на внутреннем рынке для поддержания финансовой стабильности на фоне ослабления рубля, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Днем ранее, 21 апреля, регулятор продал
 валюту на 19,2 миллиарда рублей (более 255 миллионов рублей), 20 апреля — на 16,8 миллиарда рублей (более 220 миллионов долларов), а 19 апреля — на 14,8 миллиарда рублей (около 200 миллионов долларов).
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