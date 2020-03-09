Финансы

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексЦентробанк поставил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке

Банк России продал валюту расчетами «завтра» на общую сумму 19,2 млрд рублей, что стало рекордно высоким показателем с начала 2020 года. 10 марта регулятор начал продажу валюты на внутреннем рынке для поддержания финансовой стабильности на фоне ослабления рубля, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Центробанк в третий раз за неделю обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке — 22 апреля регулятор провел операции с расчетом 23 апреля на сумму 23 млрд руб. (более $300 млн), следует из данных на сайте
 Банка России.
Ведомостивчера в 03:30

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ЦБ РФ обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке

News.ruвчера в 04:33

Суммарные продажи валюты ЦБ с 10 марта составили $5,5 млрд

Finam.Ruвчера в 08:41

ЦБ с 10 марта суммарно продал валюту на $5,5 млрд

ТАССвчера в 09:05

Суммарные продажи валюты ЦБ РФ с 10 марта составили $5,5 млрд, в рамках сделки с акциями Сбербанка - $2,6 млрд

Финмаркетвчера в 09:16

Центробанк продал валюты на внутреннем рынке на 23 миллиарда рублей

Эхо Москвывчера в 03:33

ЦБ РФ 22 апреля продал валюту на 23 млрд рублей

Интерфаксвчера в 03:17

ЦБ третий день подряд продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Ведомостивчера в 03:30
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Комментарии

Экономика

Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
200
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
1,1K
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru вчера в 17:31
3,4K
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,7K
Общество

ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса

ГИБДД сообщила о том, что в случае, если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти.
РБК вчера в 17:49
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 02:46
10
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
794
Армия и оружие

Минобороны получило два модернизированных Ту-160

Сообщается, что на самолётах — носителях ядерного оружия модернизированы системы инерциальной навигации, управления двигателями и оружием с применением современных цифровых технологий.
Life.ru вчера в 05:11
14
Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
184
Общество

21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом

Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова экстренно обратилась к врачам с режущей болью

Слово и Дело 01:47
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Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
168
Политика

Вступил в силу закон об отмене пошлины за гражданство РФ для Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины для жителей Донбасса при получении российского гражданства.
REGNUM вчера в 06:12
3
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Общество

Власти Бельгии с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина

Бельгия с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина, обязав жителей страны носить в общественных местах защитные маски.
Московский Комсомолец вчера в 17:24
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
117
Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
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Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
701
Общество

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 14:37
63
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
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Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
1,6K
Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor вчера в 09:55
128
Общество

ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств

На какой стадии находится закон Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства еще 17 марта 2020 года, а 1 апреля в третьем чтении Госдума приняла соответствующий законопроект.
РБК 02:00
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Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
15
Экономика

Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 миллиардов долларов, сообщили журналисты президентского пула.
РИА Новости вчера в 12:49
44
Общество

Астраханский губернатор дал пояснения о сроках действия карантина

Глава региона Игорь Бабушкин дал разъяснение по поводу окончания действия запретов и ограничительных мер, введённых в Астраханской области.
Астраханские новости 02:53
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Космос

Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru вчера в 12:07
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Здоровье

Как будем отдыхать на майских праздниках в России в 2020 году

Как отдыхаем на майские в России в 2020 году Но, как уже было сказано, выходные у россиян на майские праздники будут.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:48
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Как работают Яндекс.Новости?
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