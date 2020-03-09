с чего всё началось

Банк России продал валюту расчетами «завтра» на общую сумму 19,2 млрд рублей, что стало рекордно высоким показателем с начала 2020 года. 10 марта регулятор начал продажу валюты на внутреннем рынке для поддержания финансовой стабильности на фоне ослабления рубля, сообщает «Коммерсантъ».

Центробанк поставил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 200

Общество Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода. 3,4K

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,7K

Общество ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса ГИБДД сообщила о том, что в случае, если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти. 475

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 794

Армия и оружие Минобороны получило два модернизированных Ту-160 Сообщается, что на самолётах — носителях ядерного оружия модернизированы системы инерциальной навигации, управления двигателями и оружием с применением современных цифровых технологий. 14

Общество 21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Наука Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19 Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно. 168

Общество Власти Бельгии с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина Бельгия с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина, обязав жителей страны носить в общественных местах защитные маски.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 117

Общество Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света. 60

Общество В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь". 1K

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 165

Общество ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств На какой стадии находится закон Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства еще 17 марта 2020 года, а 1 апреля в третьем чтении Госдума приняла соответствующий законопроект. 1

Экономика Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 миллиардов долларов, сообщили журналисты президентского пула. 44

Общество Астраханский губернатор дал пояснения о сроках действия карантина Глава региона Игорь Бабушкин дал разъяснение по поводу окончания действия запретов и ограничительных мер, введённых в Астраханской области. 56