Финансы
Давыдов.ИндексЦентробанк поставил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке
Банк России продал валюту расчетами «завтра» на общую сумму 19,2 млрд рублей, что стало рекордно высоким показателем с начала 2020 года. 10 марта регулятор начал продажу валюты на внутреннем рынке для поддержания финансовой стабильности на фоне ослабления рубля, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Центробанк в третий раз за неделю обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке — 22 апреля регулятор провел операции с расчетом 23 апреля на сумму 23 млрд руб. (более $300 млн), следует из данных на сайте Банка России.Ведомостивчера в 03:30
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Комментарии
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Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
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Российская газета вчера в 08:09
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru вчера в 17:31
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
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Общество
ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса
ГИБДД сообщила о том, что в случае, если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти.
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Общество
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Взгляд.ру вчера в 06:39
Армия и оружие
Минобороны получило два модернизированных Ту-160
Сообщается, что на самолётах — носителях ядерного оружия модернизированы системы инерциальной навигации, управления двигателями и оружием с применением современных цифровых технологий.
Life.ru вчера в 05:11
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
Политика
Вступил в силу закон об отмене пошлины за гражданство РФ для Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины для жителей Донбасса при получении российского гражданства.
REGNUM вчера в 06:12
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Власти Бельгии с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина
Бельгия с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина, обязав жителей страны носить в общественных местах защитные маски.
Московский Комсомолец вчера в 17:24
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
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Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
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10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor вчера в 09:55
Общество
ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств
На какой стадии находится закон Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства еще 17 марта 2020 года, а 1 апреля в третьем чтении Госдума приняла соответствующий законопроект.
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Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Экономика
Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 миллиардов долларов, сообщили журналисты президентского пула.
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Глава региона Игорь Бабушкин дал разъяснение по поводу окончания действия запретов и ограничительных мер, введённых в Астраханской области.
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Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
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Как будем отдыхать на майских праздниках в России в 2020 году
Как отдыхаем на майские в России в 2020 году Но, как уже было сказано, выходные у россиян на майские праздники будут.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:48