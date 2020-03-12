Финансы
Парламентская газетаЦентробанк повысил курс доллара до 74,03 рубля
Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, это на 2,56 рубля выше предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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«МанСити» и «Реал» не сыграют в Лиге чемпионов из-за баскетболиста
Английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал" не смогут сыграть очный ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который был намечен на 17 марта.
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Опубликован эскиз на внедорожную версию Porsche 911 от ателье Gemballa
Известное тюнинг-ателье Gemballa представило недавно разработанные эскизы обновленной версии Porsche 911.
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«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
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Россия и Европа отложили отправку совместной миссии на Марс
Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщается на сайте госкорпорации.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
Общество
Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Общество
Угрозу распространения коронавируса в России оценил Мишустин
По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в стране приняты все необходимые меры для предупреждения распространения коронавируса.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Экономика
Торги на биржах США приостановили из-за падения индексов на 7%
На фондовых биржах США Индексы упали в среднем на 7%, после чего торги на американских биржах остановили на несколько минут.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Общество
Сахалинская прокуратура просит ФАС проверить законность тарифов на мусор
Прокуратура Сахалинской области направила в адрес центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы письмо с просьбой проверить законность установления тарифа для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Авто
Hyundai анонсировала новую Elantra
Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.
Армия и оружие
Премьер Алжира заявил, что в Ливии нарушается перемирие
Алжир с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Ливии, где происходят многократные нарушения перемирия и продолжаются поставки оружия конфликтующим сторонам.
Футбол
«Атлетико» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке. В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге.
Общество
Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
Футбол
Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии здоровья Роналду
Министр здравоохранения португальской Мадейры Педру Рамош поделился информацией о состоянии форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Единоборства
Коронавирус угрожает бою Хабиба и Фергюсона
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Спорт
World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Экономика
Почему федеральные фармритейлеры перестали покупать аптечные сети в регионах
Почему федеральные фармритейлеры перестали покупать аптечные сети в регионах Стагнация рынка фармацевтической розницы вынудила его крупнейших игроков менять модель развития.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Происшествия
В Брянске при получении взятки задержан чиновник
По данным телеканала, Сенокос был задержан при получении взятки. Сам момент взятки контролировался и фиксировался правоохранителями.