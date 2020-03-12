Финансы
Парламентская газетаЦентробанк повысил курс доллара до 74,03 рубля
Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, это на 2,56 рубля выше предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Комментарии
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде сокрушил ЛАСК
Футболисты австрийского ЛАСКа в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома проиграли английскому «Манчестер Юнайтед».
Энергетика
Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% жителей Германии
Ангела Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% жителей Германии.
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Киберспорт
ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса
Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
Футбол
Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом
У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.
Армия и оружие
На форум «Армия-2020» приглашено более 100 иностранных делегаций
Делегации военных ведомств более 130 иностранных государств приглашены на Международный военно-технический форум «Армия-2020», 12 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.
Финансы
ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей
Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Происшествия
Суд освободил одного из обвиняемых в подготовке убийства в Саратове
Саратовский областной суд в четверг освободил из-под стражи одного из двух подростков, обвиняемых в подготовке массового убийства в школе Саратова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Чернова.
Политика
В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки
Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
Политика
Польский эксперт объяснил неизбежность запуска «Северного потока — 2»
Россия рано или поздно завершит строительство газопровода "Северный поток — 2", сказал польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк в интервью Polske Radio.
Общество
Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Космос
Как заработать на инопланетном разуме
Обещано, что с помощью самой мощной системы телескопов в чилийской пустыне Атакама сигнал инопланетной цивилизации засекут до 2025 года.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Финансы
Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности
Аналитики из агентства "Национальные кредитные рейтинги" подготовили отчет, в котором сообщили, что более 60 российских регионов в этом году могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына
В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Шоу-бизнес
Актриса рассказала об оскорблениях Вайнштейна и требовании «трясти задницей»
Британская актриса Кейт Бекинсейл рассказала об оскорблениях продюсера Харви Вайнштейна и высказанном им требовании «трясти сиськами и задницей» на красной ковровой дорожке.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Кино