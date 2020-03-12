Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, это на 2,56 рубля выше предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Киберспорт ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.

Футбол Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.

Финансы ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

Происшествия Суд освободил одного из обвиняемых в подготовке убийства в Саратове Саратовский областной суд в четверг освободил из-под стражи одного из двух подростков, обвиняемых в подготовке массового убийства в школе Саратова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Чернова.

Общество Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.

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Финансы Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности Аналитики из агентства "Национальные кредитные рейтинги" подготовили отчет, в котором сообщили, что более 60 российских регионов в этом году могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.