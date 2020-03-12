Финансы
Парламентская газетаЦентробанк повысил курс доллара до 74,03 рубля
Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, это на 2,56 рубля выше предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Комментарии
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Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
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«Атлетико» победил «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
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В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
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Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Экономика
Чистая прибыль МТС выросла в восемь раз
Выручка МТС в прошлом году выросла на 5,5%, до 476 млрд рублей c учетом деконсолидации результатов бывшей «дочки» «МТС Украина», РБК.
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Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре
Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
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В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе.
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В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.