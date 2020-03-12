Финансы
Life.ruЦентробанк повысил курс доллара и евро
По отношению к предыдущему показателю официальный курс доллара вырос на два рубля и 56 копеек, составив 74,0274 рубля. В то же время евро повысили на два рубля и 64 копейки. Таким образом, валюта добралась до отметки 83,6584 рубля.
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