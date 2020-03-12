Финансы

Life.ruLife.ruЦентробанк повысил курс доллара и евро

По отношению к предыдущему показателю официальный курс доллара вырос на два рубля и 56 копеек, составив 74,0274 рубля. В то же время евро повысили на два рубля и 64 копейки. Таким образом, валюта добралась до отметки 83,6584 рубля.
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Курс доллара повысился до 75 рублей

Российская газета07:32

ЦБ России повысил курс доллара до 74,03 руб., евро — до 83,66 руб

Коммерсантъ06:34

Центробанк повысил курс доллара до 74,03 рубля

Парламентская газета06:31

Курсы доллара и евро выросли более чем на 2,5 рубля

Газета.Ru06:21

Доллар по 74 рубля — новая реальность. Банк России опубликовал официальные курсы валют

Фонтанка.Ру06:12

ЦБ повысил курс доллара и евро

Взгляд.ру06:55

ЦБ повысил курс доллара на 13 марта до 74,03 рубля

ТАСС06:24
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