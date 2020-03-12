Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, это на 2,56 рубля выше предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Музыка Little Big представила песню для Евровидения Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Происшествия Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии В среду Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова.

Единоборства Глава UFC намекнул на возможность отмены боя Хабиба и Фергюсона Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт намекнул на возможность отмены поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в связи со вспышкой коронавируса.

Космос Древнейшая черная дыра направила к Земле струю плазмы Итальянские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру в составе блазара (активного галактического ядра, АГЯ ) PSO J030947.49+271757.31, который располагается на рекордном расстоянии в 27,4 миллиарда световых лет.

Игры Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.

Футбол Вольфсбург — Шахтер 1:1 (2-й тайм) Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер», который состоится сегодня, 12 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Армия и оружие Оккупанты готовятся изолировать заражённые районы Донбасса: сводка Из штаба "ООС" поступила информация, что в связи с принятием решения Кабмина Украины об общенациональном карантине из-за надвигающейся эпидемии коронавируса в н. п. Славянск сформирован временный межведомственный штаб по организации работы мобильных групп по оперативному реагированию в вопросах изоляции зараженных районов и пострадавших.

Общество В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Политика Киев расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.

Футбол Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.

Культура Стало известно, когда выйдет сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном Генеральный директор корпорации Walt Disney Боб Айгер на ежегодной встрече с инвесторами, которая прошла в Роли (Северная Каролина, США), рассказал о том, когда выйдет сериал "Локи" с Томом Хиддлстоном, сообщает Variety.