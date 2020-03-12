Финансы
Парламентская газетаЦентробанк повысил курс доллара до 74,03 рубля
Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, это на 2,56 рубля выше предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
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Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
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В среду Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова.
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт намекнул на возможность отмены поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в связи со вспышкой коронавируса.
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Страны якобы пытаются повлиять на отрасль в Америке. В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге.
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Древнейшая черная дыра направила к Земле струю плазмы
Итальянские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру в составе блазара (активного галактического ядра, АГЯ ) PSO J030947.49+271757.31, который располагается на рекордном расстоянии в 27,4 миллиарда световых лет.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Футбол
Вольфсбург — Шахтер 1:1 (2-й тайм)
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер», который состоится сегодня, 12 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
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Оккупанты готовятся изолировать заражённые районы Донбасса: сводка
Из штаба "ООС" поступила информация, что в связи с принятием решения Кабмина Украины об общенациональном карантине из-за надвигающейся эпидемии коронавируса в н. п. Славянск сформирован временный межведомственный штаб по организации работы мобильных групп по оперативному реагированию в вопросах изоляции зараженных районов и пострадавших.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса
Руководство НХЛ объявило о немедленной приостановке регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.
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Киев расторг договоры аренды с посольством России
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Здоровье
В Белоруссии количество заболевших коронавирусом достигло 21
Количество зараженных новым типом коронавируса в Белоруссии увеличилось до 21 человека.
Армия и оружие
На форум «Армия-2020» приглашено более 100 иностранных делегаций
Делегации военных ведомств более 130 иностранных государств приглашены на Международный военно-технический форум «Армия-2020», 12 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.
Футбол
Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом
У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.
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Лера Кудрявцева рассказала о коронавирусе в Дубае
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Кино
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По данным«5 канала» новой героиней может стать мама Джека — будущего мужа Жени Ковалевой.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
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Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Культура
Стало известно, когда выйдет сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном
Генеральный директор корпорации Walt Disney Боб Айгер на ежегодной встрече с инвесторами, которая прошла в Роли (Северная Каролина, США), рассказал о том, когда выйдет сериал "Локи" с Томом Хиддлстоном, сообщает Variety.
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Исходя из информации, указанной в официальном пресс-релизе компании, смартфоны Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20 и Honor 9X получат обновление до Android 10 уже 15 марта.
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Интернет-пользователи продолжают обсуждать скандал в благородном семействе рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.
Кино
Вин Дизель: Фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
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Горбачев обратился к мировым лидерам
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.