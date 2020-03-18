Банк России поднял курс доллара на 19 марта на 3,32 рубля, до 77,2131 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора. Также ЦБ повысил курс евро на 2,58 рубля, и он достиг отметки 84,8881 рубля.

Футбол Чаловым интересуются три клуба АПЛ Москва, 18 марта 2020, 18:40 — REGNUM Согласно информации HITC, форвардом московского ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба из Английской премьер-лиги.

Общество ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Политика В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

Политика FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».

Общество Финляндия закроет государственную границу 19 марта Финляндия закрывает государственную границу на въезд иностранных граждан с 19 марта в 00:00 по 13 апреля.

Политика Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.

Политика Путин: Октябрьская революция была прологом к огромной трагедии На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24", президент РФ отметил, что Октябрьская революция 1917 года "без всяких сомнений — крупнейшее событие мировой истории".

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Общество Власти рекомендовали москвичам старше 60 лет оставаться дома «Жителям старше 60 лет были направлены СМС-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы»,— сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом (цитата по «РИА Новости»).