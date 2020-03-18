Финансы
Life.ruЦентробанк повысил курс доллара и евро
Банк России поднял курс доллара на 19 марта на 3,32 рубля, до 77,2131 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора. Также ЦБ повысил курс евро на 2,58 рубля, и он достиг отметки 84,8881 рубля.
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Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Футбол
Чаловым интересуются три клуба АПЛ
Москва, 18 марта 2020, 18:40 — REGNUM Согласно информации HITC, форвардом московского ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба из Английской премьер-лиги.
Энергетика
Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо
Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Общество
ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса
Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Общество
В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом
Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Общество
В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
Общество
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
Финляндия закроет государственную границу 19 марта
Финляндия закрывает государственную границу на въезд иностранных граждан с 19 марта в 00:00 по 13 апреля.
Общество
Установлен срок жизни коронавируса на разных предметах
Британские ученые установили, что новый тип коронавируса держится на большинстве поверхностей около 72 часов.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Политика
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Президент призвал не верить фейкам и вбросам по коронавирусу.
Политика
Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской
От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.
Кино
Инсайдеры раскрыли первые детали третьего фильма о Человеке-пауке
Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
Путешествия
За границей остаются 100 тысяч организованных российских туристов
Организованные туристы вернутся в страну по ранее выписанным билетам, или туропертор предложит альтернативные варианты, если они будут.
Общество
«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров
В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Технологии
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Политика
Путин: Октябрьская революция была прологом к огромной трагедии
На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24", президент РФ отметил, что Октябрьская революция 1917 года "без всяких сомнений — крупнейшее событие мировой истории".
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Власти рекомендовали москвичам старше 60 лет оставаться дома
«Жителям старше 60 лет были направлены СМС-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы»,— сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом (цитата по «РИА Новости»).
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Политика
Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией
Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.