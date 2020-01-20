Центробанк России установил официальный курс доллара на уровне 61,8552 рубля на 22 января, что на 38,98 копейки выше предыдущего показателя. Курс евро на среду также увеличился на 41,4 копейки и составил 68,6222 рубля.

Центробанк повысил курс доллара и евро на 22 января

Общество Жителям китайского Уханя запретят покидать город из-за коронавируса Власти Китая утром в четверг, 23 января, введут временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Политика Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.

Политика Новый министр здравоохранения назначен в РФ Указ о назначении новых министров подписан президентом России Владимиром Путиным 21 января и сразу вступил в силу.

Энергетика Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.

Кино Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку» Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.

Футбол Александр Кокорин не хочет в «Сочи» Нападающий продолжает играть и тренироваться в составе «Зенита» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отказывается переходить в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/20, несмотря на соответствующую договоренность между клубами.

Наука Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака Первые опыты уже показали, что культуры клеток меланомы, лейкоза и рака легких, полученные из биоматериалов раковых больных, замедляют свой рост в присутствии этих Т-лимфоцитов.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал ее пропажу После разговора с сиделкой из реабилитационного Европейского медицинского центра (ЕМЦ) на Рублево-Успенском шоссе Telegram-канал "НеМалахов" сообщил, что российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк якобы "пропала".

Общество В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кино На майские праздники россияне останутся без голливудского кино Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Общество В ПФР заявили о сокращении числа пенсионеров Глава Пенсионного фонда Андрей Дроздов в интервью «Российской газете» сообщил, что 800 тысяч россиян отложили выход на пенсию из-за увеличения пенсионного возраста.

Политика Британский парламент одобрил законопроект о Brexit В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".