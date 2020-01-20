Финансы
Экономика сегодняЦентробанк повысил курс доллара и евро на 22 января
Центробанк России установил официальный курс доллара на уровне 61,8552 рубля на 22 января, что на 38,98 копейки выше предыдущего показателя. Курс евро на среду также увеличился на 41,4 копейки и составил 68,6222 рубля.
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ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на вторник до 61,47 рубля
Московский Комсомолец20 января в 20:31
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Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
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После разговора с сиделкой из реабилитационного Европейского медицинского центра (ЕМЦ) на Рублево-Успенском шоссе Telegram-канал "НеМалахов" сообщил, что российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк якобы "пропала".
Авто
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Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который появится в России в декабре 2020 года, сохранит дизельный двигатель.
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В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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В ПФР заявили о сокращении числа пенсионеров
Глава Пенсионного фонда Андрей Дроздов в интервью «Российской газете» сообщил, что 800 тысяч россиян отложили выход на пенсию из-за увеличения пенсионного возраста.
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«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль
Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
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В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
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В Челябинской области пять человек погибли в результате ДТП
В Челябинской области пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и КАМАЗа с прицепом.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
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