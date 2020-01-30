Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 63,23 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,75 копейки и составил 63,23 рубля. Курс евро снизился на 13 копеек, до 69,7 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.
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Банк России повысил курсы доллара и евро на 1 февраля

Экономика сегодня31 января в 10:59

Рубль вечером упал к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти

Интерфакс31 января в 11:57

ЦБ назвал курс валют на 1 февраля

Телеканал 360°31 января в 06:56

Рубль поднимается к евро в начале торгов

Газета.Ru31 января в 02:10

ЦБ повысил курс доллара на 1-3 февраля до 63,14 рубля

ТАСС31 января в 04:16

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру31 января в 02:08

Рубль снижается к доллару

RT на русском31 января в 02:03
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ 03:40
Финансы

Рынок открылся падением акций «ЛУКОЙЛа»

Российский рынок открылся снижением на неблагоприятном внешнем фоне.
Finam.Ru 30 января в 02:20
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $0,9 млрд

Международные резервы России по состоянию на 24 января составили $559,8 млрд, увеличившись за неделю на $0,9 млрд, или на 0,2%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
REGNUM 30 января в 08:25
Финансы

К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам

Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.
Российская газета 30 января в 21:00
Финансы

Банк «Открытие» запускает программу лояльности для МСБ

Банк «Открытие» запускает для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса программу лояльности «Деловой подход» с кешбэком.
Банки.ру 30 января в 05:21
Финансы

Доходы бюджета Латвии в 2019 году выросли на 4,9%, расходы на 3,9%

Министерство Финансов сообщило, что доходы бюджета Латвии в прошлом году выросли на 4,9% по сравнению с предыдущим периодом и составили 11,41 млрд евро, пишет портал LSM.
REGNUM вчера в 08:08
Финансы

Deutsche Bank сказал, что делать с рублем

Валютные стратеги германского Deutsche Bank посоветовали покупать рубль с целью 60 руб. за доллар, сообщает портал ProFinance.
Инвест-Форсайт 31 января в 07:49
Финансы

ФРС поддерживает межбанковский рынок

Видимо, чтобы избежать негативных последствий на межбанковском рынке, было решено повысить ставку на 5 базисных пунктов.
ПРАЙМ 31 января в 05:19
Финансы

Обслуживать накопленные мэрией Ярославля долги становится труднее

Директор департамента финансов мэрии Ярославля Андрей Данц рассказал о том, как городские власти собираются обслуживать муниципальный долг.
Эхо76 - Ярославль 31 января в 05:00
Финансы

Совкомбанк разместит вечные евробонды на $300 млн с доходностью 7,75%

Совкомбанк разместит бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 7,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
ПРАЙМ 30 января в 10:00
Финансы

Муниципальный долг в регионе за 6 лет вырос вдвое

В региональном правительстве зафиксировали двукратный рост муниципального долга за последние 6 лет — с 10,7 млрд в 2013 году до 21,3 млрд в 2019-м.
Infopro54 31 января в 05:03
Финансы

Банк «Открытие» готовится к выходу на IPO

Что важно знать: В августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.
Snob.ru 30 января в 03:07
Финансы

Сбербанк рассказал о работе представительства в Китае

«Работает в штатном режиме», – заявили в пресс-службе Сбербанка, отвечая на вопрос о работе представительства кредитной организации в Китае.
Rambler News Service 31 января в 11:24
Финансы

Штрафы латвийских компаний за несоблюдение AML составили 400 000 евро

Представитель государственного регистра предприятий Латвии Lursoft Инга Утране, сообщила, что в прошлом 2019 году латвийские компании за несоблюдение процедур AML (политика Anti money laundering — противодействие отмыванию денежных средств полученных преступным путём) заплатили штрафов на общую сумму 400 000 евро, пишет портал Dienas Business.
REGNUM 31 января в 16:00
Финансы

Как вспышка коронавируса в Китае влияет на курс валют — эксперты о судьбе евро, доллара, рубля и юаня

Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, насколько китайский коронавирус влияет на курсы валют, как долго будет сохраняться такая ситуация и почему экономистам сложно делать прогнозы.
НГС 30 января в 03:37
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