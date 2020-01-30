Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 63,23 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,75 копейки и составил 63,23 рубля. Курс евро снизился на 13 копеек, до 69,7 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль вечером упал к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти
Интерфакс31 января в 11:57
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Финансы
Рынок открылся падением акций «ЛУКОЙЛа»
Российский рынок открылся снижением на неблагоприятном внешнем фоне.
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $0,9 млрд
Международные резервы России по состоянию на 24 января составили $559,8 млрд, увеличившись за неделю на $0,9 млрд, или на 0,2%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Финансы
К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам
Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.
Финансы
Банк «Открытие» запускает программу лояльности для МСБ
Банк «Открытие» запускает для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса программу лояльности «Деловой подход» с кешбэком.
Финансы
Доходы бюджета Латвии в 2019 году выросли на 4,9%, расходы на 3,9%
Министерство Финансов сообщило, что доходы бюджета Латвии в прошлом году выросли на 4,9% по сравнению с предыдущим периодом и составили 11,41 млрд евро, пишет портал LSM.
Финансы
Deutsche Bank сказал, что делать с рублем
Валютные стратеги германского Deutsche Bank посоветовали покупать рубль с целью 60 руб. за доллар, сообщает портал ProFinance.
Финансы
ФРС поддерживает межбанковский рынок
Видимо, чтобы избежать негативных последствий на межбанковском рынке, было решено повысить ставку на 5 базисных пунктов.
Финансы
Обслуживать накопленные мэрией Ярославля долги становится труднее
Директор департамента финансов мэрии Ярославля Андрей Данц рассказал о том, как городские власти собираются обслуживать муниципальный долг.
Финансы
Совкомбанк разместит вечные евробонды на $300 млн с доходностью 7,75%
Совкомбанк разместит бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 7,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Финансы
Муниципальный долг в регионе за 6 лет вырос вдвое
В региональном правительстве зафиксировали двукратный рост муниципального долга за последние 6 лет — с 10,7 млрд в 2013 году до 21,3 млрд в 2019-м.
Финансы
Банк «Открытие» готовится к выходу на IPO
Что важно знать: В августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.
Финансы
Сбербанк рассказал о работе представительства в Китае
«Работает в штатном режиме», – заявили в пресс-службе Сбербанка, отвечая на вопрос о работе представительства кредитной организации в Китае.
Финансы
Штрафы латвийских компаний за несоблюдение AML составили 400 000 евро
Представитель государственного регистра предприятий Латвии Lursoft Инга Утране, сообщила, что в прошлом 2019 году латвийские компании за несоблюдение процедур AML (политика Anti money laundering — противодействие отмыванию денежных средств полученных преступным путём) заплатили штрафов на общую сумму 400 000 евро, пишет портал Dienas Business.
Финансы
Как вспышка коронавируса в Китае влияет на курс валют — эксперты о судьбе евро, доллара, рубля и юаня
Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, насколько китайский коронавирус влияет на курсы валют, как долго будет сохраняться такая ситуация и почему экономистам сложно делать прогнозы.