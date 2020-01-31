Финансы
Аргументы и ФактыЦентробанк повысил курс доллара на 1-3 февраля до 63,14 рубля
Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на 1-3 февраля на 10,3 копейки. Таким образом, он достиг 63,1385 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:33, Ашберн
Технологии
Океанологи научили альбатросов находить браконьеров
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Экономика
Экономисты оценили действие Brexit на Россию
Выход Великобритании из ЕС, несмотря на общую неопределенность, вряд ли значимо повлияет непосредственно на экономику России, при этом его "побочное действие" еще предстоит оценить, полагают экономисты, опрошенные РИА Новости.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
Авто
Компания Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq в России
Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Общество
С 1 февраля социальные выплаты и пособия вырастут на 3 %
С 1 февраля 2020 года социальные выплаты и пособия проиндексируют на 3 %. Соответствующая информация содержится в постановлении федерального министерства труда и социальной защиты, которое направлено в министерство финансов и министерство экономического развития.
Технологии
На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды
Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, напомнила пресс-служба Роструда.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Политика
Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
Транспорт
Штрафы для таксистов за нарушения ПДД предложили повысить вдвое
Министерство транспорта разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для водителей общественного транспорта и такси за некоторые нарушения правил дорожного движения.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
Помпео прибыл с визитом в Белоруссию
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, сообщает Белта.
Происшествия
Рабочий из Петрозаводска пропал при обрушении СКК в Санкт-Петербурге
Рабочий, пропавший при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский», оказался жителем Петрозаводска.
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Спорт
Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА
Политика
ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, предупредила инвесторов, что предложенные президентом Владимиром Путиным изменения государственного устройства, как любая масштабная политическая реформа, могут в теории стать фактором риска для экономики и привести к ухудшению инвестклимата.
Авто
Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ
Предварительно известно, что появление «Русского Прадо» ожидается в июне следующего года.
Происшествия
При взрыве на заводе в Мценске погибли четыре человека
В результате взрыва на заводе в городе Мценске Орловской области погибли четыре человека, трое пострадали.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Происшествия
В Новокузнецке осужденный совершил побег из суда
После оглашения приговора осужденный напал на сотрудника конвойной службы и, избив его, совершил побег из суда.
Политика
Путин поручил ужесточить ответственность за оскорбления
Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации».
Здоровье
Почти 12 тысяч человек заражены новым типом коронавируса в Китае
В Китае число заболевших новым типом коронавируса достигло 11791 человек, из них 259 случаев оказались смертельны, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Финансы
К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам
Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.