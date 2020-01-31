Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦентробанк повысил курс доллара на 1-3 февраля до 63,14 рубля

Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на 1-3 февраля на 10,3 копейки. Таким образом, он достиг 63,1385 рубля.
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Рубль снижается к доллару

RT на русскомвчера в 02:03

Рубль умеренно ослаб на новостях о выявлении зараженных коронавирусом на территории России

ТАССвчера в 09:20

Банк России повысил курсы доллара и евро на 1 февраля

Экономика сегоднявчера в 10:59

Рубль поднимается к евро в начале торгов

Газета.Ruвчера в 02:10

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 69,6 рубля

РИА Новостивчера в 04:39

Доллар перешёл к ослаблению после выхода в США порции макростатистики

ПРАЙМвчера в 10:45

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.рувчера в 02:08
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Технологии

Океанологи научили альбатросов находить браконьеров

Российская газета 30 января в 00:18
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Экономика

Экономисты оценили действие Brexit на Россию

Выход Великобритании из ЕС, несмотря на общую неопределенность, вряд ли значимо повлияет непосредственно на экономику России, при этом его "побочное действие" еще предстоит оценить, полагают экономисты, опрошенные РИА Новости.
РИА Новости 02:20
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Политика

Польша настояла на праве получить репарации от России

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 11:26
Здоровье

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
РИА Новости вчера в 23:12
Авто

Компания Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq в России

Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Автоновости дня вчера в 03:13
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания вчера в 08:36
Общество

С 1 февраля социальные выплаты и пособия вырастут на 3 %

С 1 февраля 2020 года социальные выплаты и пособия проиндексируют на 3 %. Соответствующая информация содержится в постановлении федерального министерства труда и социальной защиты, которое направлено в министерство финансов и министерство экономического развития.
Business Class (Пермь) 30 января в 03:55
Технологии

На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды

Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Взгляд.ру вчера в 13:57
Общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, напомнила пресс-служба Роструда.
РИА Новости 02:13
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Газета.Ru 30 января в 07:50
Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport 02:56
Политика

Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
РИА Новости вчера в 06:30
Транспорт

Штрафы для таксистов за нарушения ПДД предложили повысить вдвое

Министерство транспорта разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для водителей общественного транспорта и такси за некоторые нарушения правил дорожного движения.
РИА Новости 02:48
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
Политика

Помпео прибыл с визитом в Белоруссию

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, сообщает Белта.
Газета.Ru 02:51
Происшествия

Рабочий из Петрозаводска пропал при обрушении СКК в Санкт-Петербурге

Рабочий, пропавший при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский», оказался жителем Петрозаводска.
Петрозаводск говорит вчера в 09:02
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Спорт

Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА

RT на русском вчера в 07:13
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru 02:59
Политика

ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, предупредила инвесторов, что предложенные президентом Владимиром Путиным изменения государственного устройства, как любая масштабная политическая реформа, могут в теории стать фактором риска для экономики и привести к ухудшению инвестклимата.
РБК 02:50
Авто

Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ

Предварительно известно, что появление «Русского Прадо» ожидается в июне следующего года.
Car.ru 30 января в 11:50
Происшествия

При взрыве на заводе в Мценске погибли четыре человека

В результате взрыва на заводе в городе Мценске Орловской области погибли четыре человека, трое пострадали.
RT на русском вчера в 03:24
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
Происшествия

В Новокузнецке осужденный совершил побег из суда

После оглашения приговора осужденный напал на сотрудника конвойной службы и, избив его, совершил побег из суда.
Красная весна 29 января в 11:05
Политика

Путин поручил ужесточить ответственность за оскорбления

Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации».
Медиазона 30 января в 07:30
Здоровье

Почти 12 тысяч человек заражены новым типом коронавируса в Китае

В Китае число заболевших новым типом коронавируса достигло 11791 человек, из них 259 случаев оказались смертельны, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.
Русская Планета 02:01
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Финансы

К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам

Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.
Российская газета 30 января в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
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