Финансы
Аргументы и ФактыЦентробанк повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля
Банк России повысил официальный курс доллара на 24,89 копейки, так, доллар 21 июля 2020 года составит 71,9628 рубля. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора. Между тем курс европейской валюты к рублю, установленный Центробанком на вторник, вырос на 70,81 копейки - до 82,3902 рубля.
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
Петербуржцев оставят без армянских абрикосов из-за Карабаха
Торговцы из Азербайджана пригрозили оставить петербуржцев без армянских абрикосов на фоне развивающегося конфликта между странами из-за Нагорного Карабаха, пишет 47 News.
Lenta.ru 14:03
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Экономика Германии будет процветать после пандемии, страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США.
Lenta.ru 13:29
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики со стороны властей края
Мэр Анапы Юрий Поляков подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении администрации Краснодарского края.
РБК 13:56
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Шоу-бизнес
Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа
Считанные часы назад Екатерина, отвечая на очередную порцию вопросов от подписчиков, прозрачно намекнула на новый роман.
Территория новостей 03:48
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru 12:00
Политика
МИД России опроверг утверждения о якобы разногласиях Москвы и Дамаска
В МИД России опровергли утверждения о якобы снижении доверия между Москвой и Дамаском.
RT на русском 14:09
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
Evo-rus.com 07:57
Политика
США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат.
Ведомости 12:23
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК 13:34
Игры
Видео: город из Grand Theft Auto: San Andreas воспроизвели на Unreal Engine
Вашингтон, 17 июля 2020, 23:37 — REGNUM Группа энтузиастов при помощи «движка» Unreal Engine воссоздала город Сан-Андреас из игры серии Grand Theft Auto 2004 года.
REGNUM 17 июля в 16:37
Армия и оружие
Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии
Комсомольская правда 18 июля в 12:10
Авто
Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения
Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений.
Car.ru 00:55
Авто
Ford намерен возродить имя Maverick для нового внедорожника
Компания Ford намерена расширить внедорожную линейку, в которую входит дебютировавшее недавно семейство Bronco.
Motor 04:18
Футбол
Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета
Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства.
ТАСС 12:50
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 14:07
Футбол
Наставник «Химок» эмоционально высказался о ситуации вокруг команды
Главный тренер "Химок" Сергей Юран эмоционально высказался о ситуации вокруг команды, передает Sport24.
Газета.Ru 14:35
Политика
Россия и Узбекистан могут совместно создать лоукостер
Представители России и Узбекистана обсудили возможность увеличения рейсов между странами и создания лоукостера для перевозки пассажиров и грузов, сообщается на сайте Минтранса РФ.
Коммерсантъ 13:32
Армия и оружие
В Ливии провели испытания старого советского «Термита»
Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит».
Lenta.ru вчера в 18:08
Гаджеты
Microsoft ограничит Windows 10X на момент запуска
Как сообщало ранее Delovoe.tv, Microsoft признала проблему с интернет-подключением в Windows 10.
Деловое.ТВ 12:04
Футбол
Зидан и Лопетеги признаны лучшими тренерами Примеры в сезоне-2019/20
Лучший бомбардир чемпионата – Лионель Месси (" Барселона", 25 голов); Лучший бомбардир чемпионата среди испанцев – Жерар Морено (" Вильярреал", 18 голов); Лучший вратарь – Тибо Куртуа (" Реал"); Лучший тренер сезона – Зинедин Зидан (" Реал"), Хулен Лопетеги (" Севилья").
Soccer.ru 14:35