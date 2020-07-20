Банк России повысил официальный курс доллара на 24,89 копейки, так, доллар 21 июля 2020 года составит 71,9628 рубля. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора. Между тем курс европейской валюты к рублю, установленный Центробанком на вторник, вырос на 70,81 копейки - до 82,3902 рубля.

Центробанк повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля

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Гаджеты Microsoft ограничит Windows 10X на момент запуска Как сообщало ранее Delovoe.tv, Microsoft признала проблему с интернет-подключением в Windows 10.

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