Вечером в понедельник, 20 июля, по итогам торгов на Московской бирже средневзвешенный курс доллара США составил 71,67 рубля. Он понизился на 1049 пунктов по сравнению с предыдущей сессией. Минимальный курс доллара США составил 71,32 рубля, максимальный – 69,73 рубля.

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,8K

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 130

Музыка Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье. 9

Авто Новый Honda Civic представят в 2021 году Одиннадцатое по счету поколение семейства Honda Civic дебютирует в 2021 году, сообщает американский офис японского автопроизводителя.

Футбол Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Авто Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов Поступают также претензии на Volkswagen Tiguan I. Речь идет о бензиновых турбированных двигателях TSI объемом 1,4 и 2 литра. 2

Армия и оружие Израильский эксперт: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины Напомним, 17 июля Минобороны Украины отказалось от своих слов о наступлении России с Крыма в сторону Херсонской области.

Авто Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений. 8