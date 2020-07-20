Финансы
ПрофильКурс доллара упал до 71,67 рубля
Вечером в понедельник, 20 июля, по итогам торгов на Московской бирже средневзвешенный курс доллара США составил 71,67 рубля. Он понизился на 1049 пунктов по сравнению с предыдущей сессией. Минимальный курс доллара США составил 71,32 рубля, максимальный – 69,73 рубля.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:26, Ашберн
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Общество
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Наука
Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет
Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
Naked Science 05:51
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Общество
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.
ТАСС 20:53
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Армия и оружие
Российские боевые корабли получат управляемые артиллерийские снаряды
Корабли Военно-морского флота России, имеющие артиллерийские установки А-190-01, в скором времени получат управляемые артиллерийские снаряды, сообщил генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных.
ТК Звезда 06:15
Музыка
Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске
Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.
Российская газета 04:37
Авто
Новый Honda Civic представят в 2021 году
Одиннадцатое по счету поколение семейства Honda Civic дебютирует в 2021 году, сообщает американский офис японского автопроизводителя.
Daily-Motor.Ru 04:40
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
Политика
The New York Times предсказала новую коронавирусную катастрофу для США
Порядка 22 миллионов человек в США остались без работы из-за пандемии.
Новые Известия 04:34
Игры
Фанат показал PlayStation 5, стилизованную под игру Mortal Kombat
REGNUM вчера в 15:07
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС 09:18
Авто
Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов
Поступают также претензии на Volkswagen Tiguan I. Речь идет о бензиновых турбированных двигателях TSI объемом 1,4 и 2 литра.
Evo-rus.com 01:44
Политика
В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7
Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7).
Известия 19:38
Армия и оружие
Израильский эксперт: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины
Напомним, 17 июля Минобороны Украины отказалось от своих слов о наступлении России с Крыма в сторону Херсонской области.
ИА Новороссия 14:24
Авто
Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения
Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений.
Car.ru 00:55
Экономика
Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов
Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 04:38
Политика
В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой
В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
Дождь 15:36