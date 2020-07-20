Финансы

ПрофильПрофильКурс доллара упал до 71,67 рубля

Вечером в понедельник, 20 июля, по итогам торгов на Московской бирже средневзвешенный курс доллара США составил 71,67 рубля. Он понизился на 1049 пунктов по сравнению с предыдущей сессией. Минимальный курс доллара США составил 71,32 рубля, максимальный – 69,73 рубля.
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Курс рубля вырос на бирже после повышения стоимости нефти

Телеканал 360°16:15

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Интерфакс13:06

Курс доллара превысил ₽72 впервые с 7 июля

РБК03:10

Курс доллара подскочил выше 72 рублей

Национальная служба новостей04:57

Доллар впервые за месяц пробил отметку в 72 рубля

URA.Ru03:57

ЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля

ТАСС06:15

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:26, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос

КП - Беларусь10:37
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:26, Ашберн
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Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

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Происшествия

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
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Общество

«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
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Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

REGNUM 10:41
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Наука

Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет

Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Общество

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
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На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Общество

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.
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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Армия и оружие

Российские боевые корабли получат управляемые артиллерийские снаряды

Корабли Военно-морского флота России, имеющие артиллерийские установки А-190-01, в скором времени получат управляемые артиллерийские снаряды, сообщил генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных.
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Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске

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Новый Honda Civic представят в 2021 году

Одиннадцатое по счету поколение семейства Honda Civic дебютирует в 2021 году, сообщает американский офис японского автопроизводителя.
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Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
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The New York Times предсказала новую коронавирусную катастрофу для США

Порядка 22 миллионов человек в США остались без работы из-за пандемии.
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Украинский ученый: Иисус, Яхве и Зевс были украинцами

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В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7

Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7).
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Пилоты Формулы-1 уже устали от акций Льюиса Хэмилтона

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В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
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