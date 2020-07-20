Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля
Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.
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Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
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Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал член фракции ЛДПР в Государственной думе Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Lenta.ru 08:38
Гаджеты
Samsung раскрыла дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2
Новейшая «раскладушка» получит поддержку сетей пятого поколения. Samsung Galaxy Z Flip 5G будет иметь процессор Qualcomm Snapdragon 865+.
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Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Тата Бондарчук показала своего бойфренда
В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости 10:16
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
По данным, которые были получены исследователями, стало ясно, что владельцы мобильных гаджетов последовали в Москву, после - в Санкт-Петербург, а затем были зафиксированы на военных объектах в Архангельске и Северодвинске.
Территория новостей вчера в 00:26
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
Общество
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
Кино
В 11 сезоне «Ходячих мертвецов» может ждать новый скачок во времени
За последние пару сезонов создателям сериала «Ходячие мертвецы» очень полюбились временные скачки.
Popcornnews.ru вчера в 20:30
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
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Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Политика
Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
«Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов», — цитирует проект РИА Новости.
RT на русском 18:51
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой
Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
Пятый канал 15:42
Космос
Убежищем для древней инопланетной жизни могут быть лавовые трубы
Когда-то в древности жизнь планеты, потерявшей свою атмосферу и воду на поверхности, могла в поисках последнего убежища переместиться в лавовые трубы.
LentaChel.ru 18 июля в 11:20
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия 18:37
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
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Авто
Toyota презентовала обновленный логотип
Японская компания Toyota провела презентацию нового логотипа.
Уфимские Заметки 14:44
Политика
Британия опубликует доклад по «российскому вмешательству» 21 июля
Британский комитет службам разведки и безопасности подготовил по этому поводу доклад, который будет представлен парламенту завтра, 21 июля в 10:30.
ToDay News Ufa 11:38
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Что случилось за день. Главные новости РБК
Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.
РБК 12:28
Политика
В США подготовили проект санкций для защиты вакцины от коронавируса
Проект новых мер, направленных на защиту интересов Соединенных Штатов, 21 июля представит лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти.
Ридус 19:46
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Шоу-бизнес
Боря Левин из «Интернов» работает официантом в Лондоне
MedikForum.ru 20:13