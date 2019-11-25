Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,7105 рубля.

Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,76 рубля

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Политика Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.

Политика Лукашенко назвал Калининград «нашей областью» 25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.

Политика Названа «настоящая причина» чеченской войны Отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым стал «настоящей причиной» чеченской войны.

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Общество В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.

Происшествия В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

Политика МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Культура В Москве умер актер Виктор Семенов Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.

Общество Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами В случае злоупотребления могут развиться аллергические реакции, начаться вздутие живота, а также обостриться хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, так как во фруктах очень много клетчатки.