Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на вторник вырос до 63,76 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,7105 рубля.
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Центробанк повысил курс доллара на вторник до 63,76 рубля

Московский Комсомолецвчера в 20:09

Банк России понизил курс евро на 21 копейку, доллар немного подрос

Росбалтвчера в 06:29

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 ноября в размере 63,7637 руб

Финмаркетвчера в 04:59

Официальный курс евро на вторник снизился до 70,31 рубля

РИА Новостивчера в 05:26

Официальный курс доллара повысился на 5 копеек, евро подешевел на 21

Банки.рувчера в 05:13

Курсы валют ЦБ РФ на 25 ноября: 63,7637 руб/доллар США и 70,3122 руб/евро

SIA.ruвчера в 06:00

ЦБ установил курс валют на 26 ноября

Телеканал 360°вчера в 06:07
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Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 14:50
Общество

В России задумали маркировать домашних животных

В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Lenta.ru вчера в 19:48
Политика

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
Вести.Ru вчера в 22:41
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Политика

Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Газета.Ru вчера в 10:43
Общество

В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

RT на русском вчера в 11:04
Политика

Названа «настоящая причина» чеченской войны

Отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым стал «настоящей причиной» чеченской войны.
Lenta.ru вчера в 18:46
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
Известия вчера в 22:27
Политика

В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:47
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Происшествия

Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК

Вести.Ru вчера в 13:19
Общество

В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru вчера в 07:08
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия вчера в 15:31
Происшествия

В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.
ТАСС вчера в 22:42
Происшествия

Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро

Вести.Ru вчера в 07:33
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru вчера в 14:37
Культура

В Москве умер актер Виктор Семенов

Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Актуальные Новости вчера в 10:00
Общество

Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами

В случае злоупотребления могут развиться аллергические реакции, начаться вздутие живота, а также обостриться хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, так как во фруктах очень много клетчатки.
Известия вчера в 20:11
Общество

Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
РБК вчера в 23:45
Хоккей

«Рейнджерс» при помощи Панарина обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" оказались сильнее "Миннесоты Уайлдерз".
Газета.Ru вчера в 23:51
Музыка

На «Детском Евровидении» победила девочка из Польши

На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019" победила исполнительница из Польши Виктория Габор.
Вести.Ru 24 ноября в 12:37
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
РИА Новости вчера в 12:21
Политика

Папа Римский направил Путину приветственную телеграмму

Папа Римский Франциск направил приветственную телеграмму президенту России Владимиру Путину.
ФАН вчера в 23:19
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