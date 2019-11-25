Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦентробанк повысил курс доллара на вторник до 63,76 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по курсам Центробанка, составила 66,7105 рубля. При этом после закрытия торгов в понедельник курс доллара на международном валютном рынке составил руб.
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Центробанк повысил курс доллара на вторник до 63,76 рубля

Московский Комсомолецвчера в 20:09

Официальный курс доллара повысился на 5 копеек, евро подешевел на 21

Банки.рувчера в 05:13

ЦБ установил курс валют на 26 ноября

Телеканал 360°вчера в 06:07

Официальный курс евро на вторник снизился до 70,31 рубля

РИА Новостивчера в 05:26

Банк России понизил курс евро на 21 копейку, доллар немного подрос

Росбалтвчера в 06:29

Курсы валют ЦБ РФ на 25 ноября: 63,7637 руб/доллар США и 70,3122 руб/евро

SIA.ruвчера в 06:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 ноября в размере 63,7637 руб

Финмаркетвчера в 04:59
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Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
РИА Новости 03:46
Общество

Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки

В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
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Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

ТАСС Спорт 24 ноября в 12:57
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Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций

Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол.
Вести.Ru 02:11
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«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
РЕН ТВ вчера в 08:52
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В Пскове задержан мужчина, напавший на врача детской больницы

В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача детской больницы.
Вести.Ru вчера в 17:25
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В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку

В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
REGNUM 03:24
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
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Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Вести.Ru вчера в 22:41
Гаджеты

В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Astera вчера в 03:36
Общество

Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
RT на русском вчера в 17:26
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

REGNUM 02:09
Политика

Украина назвала число отказавшихся от гражданства России жителей Крыма

Около 3 тысяч жителей Крыма отказались получать российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией.
Lenta.ru 04:05
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Политика

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Lenta.ru 01:24
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В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд

Газета.Ru вчера в 11:51
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Музыка вне политики: Николай Басков заступился за Софию Ротару

Пригожин, Галкин, Лолита, Лазарев и Королёва поддержали певца Золотой голос России не выдержал оскорблений в адрес коллеги и заступился за неё.
SM News вчера в 16:35
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Политика

Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей

Россия не понимает и не принимает обвинения в связи с ЧП в Солсбери, но Лондон обижен на Москву из-за этого, считает посол в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости 02:18
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт» за 19 лет продал оружие на 165 миллиардов долларов

"Рособоронэкспорт" за последние 19 лет поставил на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов, заключил контракты на сумму около 230 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.
РИА Новости 00:54
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Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

OvideO.ru 02:11
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В Мали 13 французских военных погибли при столкновении двух вертолетов

"Президент с глубокой скорбью сообщает о гибели 13 французских солдат вечером в понедельник в результате столкновения двух вертолетов во время операции против экстремистов", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:03
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Например, 82-дюймовая флагманская модель Samsung Q77R 4K Smart QLED TV 2019 подешевела в два раза и теперь стоит 199 000 рублей вместо 399 000.
Dgl.ru 23 ноября в 10:10
Происшествия

Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании

В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
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Суд прекратил преследование лидера «Христианского государства»

News.ru 03:31
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Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России

Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
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В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru вчера в 06:57
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Турция поставила С-400 на дежурство вопреки угрозам США

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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция. Разработчики рассказали, что сообщения будут автоматически удаляться через определенный период времени.
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Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
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