Финансы
Московский КомсомолецЦентробанк повысил курс доллара на выходные до 64 рублей
Рассчитываемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 67,2019 рубля.
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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 71,12 рубля
РИА Новости25 октября в 06:57
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:07, Вашингтон
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Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки
При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Политика
Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Политика
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России.
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Автоспорт
Квят не согласился со штрафом за аварию с Нико Хюлькенбергом
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не согласился со штрафом, к которому его приговорили за ДТП с Нико Хюлькенбергом на финише в гонке Гран-при Мексики.
Футбол
«Зенит» заинтересовался защитником «Ромы»
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении бразильского защитника "Ромы" Жуана Жезуса, сообщает Саlсіомеrсато.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом
Полиция задержала в Москве мужчину, который угрожал взорвать дом, при задержании он оказал сопротивление.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Космос
Загадка силурийского невымирания: как астероид помог жизни на Земле
Астероиды регулярно влияют на земную жизнь, причем удивительно однообразно.
Авто
Toyota отзовет более 1,1 тысячи Land Cruiser Prado в России
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Общество
Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
Политика
Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.
Транспорт
Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми бутылками
Министерство транспорта разрабатывает приборы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок, за сдачу которых будут начисляться бонусы на оплату проезда.
Армия и оружие
США будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии
США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Футбол
Скауты трех клубов АПЛ заинтересовались игроком «Спартака»
Скауты нескольких английских клубов следили за игрой полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Общество
Медведев разрешил создать в Крыму игорную зону «Золотой берег»
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Крыму игорной зоны «Золотой берег».
Наука
Ученые узнали, что скрывается внутри древней мумии кошки
Исследователи из Франции смогли выяснить, что скрывается внутри мумии кошки, изготовленной в Древнем Египте.
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Политика
Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».