Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦентробанк повысил курс доллара на выходные до 64 рублей

Рассчитываемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 67,2019 рубля.
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Курс доллара: аналитики Сбербанка вынесли вердикт рублю

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