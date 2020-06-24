Финансы

ФедералПрессФедералПрессЦентробанк повысил курс евро до 77,7 рубля

Банк России установил новое значение для официального курса евро. Европейская валюта подорожала на 7,58 копейки. Теперь она стоит 77,7590 рубля.
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Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже

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Курс доллара: Deutsche Bank сделал неожиданный прогноз по рублю

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Центробанк повысил курс евро до 77,7 рубля

ФедералПресс24 июня в 07:10

Официальный курс евро на пятницу вырос до 78,06 рубля

ПРАЙМвчера в 05:43
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Политика

Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
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Футбол

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Поединок между «Тамбовом» и «Зенитом» состоится 1 июля.
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Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета

Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
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Как изменилась графика Cyberpunk 2077: сравнение версий 2018 и 2020 годов

Пользователь YouTube под псевдонимом Cycu1 поделился интересным видеосравнением двух предварительных сборок игр.
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
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Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
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Общество

Гейтс рассказал о вакууме в борьбе с коронавирусом из-за США

Основатель Microsoft Билл Гейтс подверг резкой критике действия властей США по борьбе с пандемией коронавируса за отказ от сотрудничества с другими странами.
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Общество

Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях

REGNUM 04:32
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи LADA в Евросоюзе

Петиция призывает возобновить «продажи всех моделей LADA в Германии и ЕС».
RuNews24.ru 00:51
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Здоровье

В Петербурге уточнили порядок оказания плановой медицинской помощи

Со вчерашнего дня, 25 июня, в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах.
Piter.tv 04:41
Общество

Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом

Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Армия и оружие

Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме «Армия-2020»

Новейший прибор для лазерной резки под водой впервые покажут на форуме-выставке "Армия-2020", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
РИА Новости 01:09
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Общество

Фонтаны и парки Петергофа откроют для посетителей 3 июля

Фонтаны и парки, входящие в дворцово-парковый комплекс государственного музея-заповедника «Петергоф», откроют для посетителей 3 июля.
News.ru 05:31
Экономика

Как новые законы изменят жизнь россиян в июле

В июле вырастут тарифы ЖКХ, с граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков, все регионы смогут вводить налог для самозанятых, меняется порядок заполнения справок о доходах госслужащими, отменяется автомобильный знак "Инвалид".
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета 24 июня в 23:00
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Общество

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
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Общество

На Аляске хотят снести памятник правителю русских поселений

RuNews24.ru 05:47
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Общество

Минобрнауки выступило за ежегодное проведение онлайн-выпускного

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным.
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Общество

За сутки в России выявили менее семи тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 6800 заболевших новой коронавирусной инфекцией. За весь период Covid-19 обнаружили у 620 794 человек.
Новый День 04:09
Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
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Общество

Ростов лидирует по количеству заболевших коронавирусом за сутки

В Ростовской области за сутки выявили 121 пациента с коронавирусом. Лидером по-прежнему остается Ростов.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:01
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Экономика

Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 06:19
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Космос

Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

ИА Красная Весна вчера в 00:36
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