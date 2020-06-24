Финансы

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Курс евро на открытии торгов в четверг, 25 июня, снизился до 78,12 рубля. Валюта потеряла в цене 0,20%, следует из данных Московской биржи. Вслед за евро подешевел и доллар, однако по нему снижение оказалось менее значительным.
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Эксперты онлайн-агрегатора Autospot.ru опубликовали рейтинг наиболее затратных с точки зрения обслуживания автомобилей: они изучили стоимость трёх первых ТО наиболее востребованных моделей в двух крупнейших городах России, Москве и Санкт-Петербурге.
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Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать

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