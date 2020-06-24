Финансы
КомпанияКурс евро опустился до 78,1 рубля
Курс евро на открытии торгов в четверг, 25 июня, снизился до 78,12 рубля. Валюта потеряла в цене 0,20%, следует из данных Московской биржи. Вслед за евро подешевел и доллар, однако по нему снижение оказалось менее значительным.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 09:03, Ашберн
Политика
В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
К Павлу Лобкову домой пришли полицейские
К ведущему телеканала "Дождь" Павлу Лобкову домой пришел полицейский.
Интерфакс 08:50
Авто
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Взгляд.ру вчера в 23:41
Общество
Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях
Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM 04:32
Политика
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.
РИА Новости вчера в 23:08
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Общество
Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам блокчейн-платформы
Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам платформы TON, которая не была запущена из-за запрета американского суда.
Ведомости вчера в 15:04
Армия и оружие
Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400
Институт Митчелла в Мельбурне (Австралия) и американские СМИ, ссылаясь на доклад представителей ВВС США, сообщают о том, что обойти новейшие российские системы ПВО могут американские стратегические «стелс»-бомбардировщики B-21.
Вечерний курьер 03:07
Наука
У Солнца были обнаружены новые частицы
В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Энергетика
Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель.
Известия 06:16
Общество
В России могут ввести выплаты за отказ от места в детсаду
Родители, в свою очередь, могут передумать отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.
Астрахань FM вчера в 02:25
Политика
Швейцарский банк запросили об информации о счёте сына Лукашенко
Как сообщает «Интерфакс», глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что финансовая организация Credit Suisse не подтверждает заявление о том, что на имя Лукашенко лежит гигантская сумма денег - 840 млн. долларов.
ГЛАС.RU 08:24
Экономика
ЦБ РФ разрешил банкам еще три месяца принимать просроченные паспорта
Банк России продлил еще на три месяца - до 30 сентября - разрешение банкам обслуживать клиентов по просроченным паспортам.
Российская газета 07:18
Общество
Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию
Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:42
Происшествия
Адвокат опроверг информацию о продаже недвижимости Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, опроверг информацию о предстоящей продаже дома российского артиста в Юрмале.
Lenta.ru 24 июня в 15:52
Авто
Составлен рейтинг самых дорогих в обслуживании автомобилей в России
Эксперты онлайн-агрегатора Autospot.ru опубликовали рейтинг наиболее затратных с точки зрения обслуживания автомобилей: они изучили стоимость трёх первых ТО наиболее востребованных моделей в двух крупнейших городах России, Москве и Санкт-Петербурге.
Motor 08:37
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
Общество
Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Наука
Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 00:21
Общество
Кремль прокомментировал дело Серебренникова
Дело режиссера Кирилла Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать, как расходуются госсредства в учреждениях культуры, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер 01:59