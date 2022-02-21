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Центробанк повысил курсы доллара и евро на 22 февраля

Курс евро вырос на 1,189 рубля и достиг 87,34 рубля.
Экономика сегодня
Доллар подорожал на 1,0052 рубля по отношению к предыдущему показателю и составил 76,77 рубля.
Экономика сегодня
Эксперты уверены, что волатильность на рынке валют сохранится, но любая стабилизация внешнего фона может привести к заметному укреплению рубля.
Секрет фирмы
На открытии Московской биржи 21 февраля курс доллара снижался до 76,8 рубля, евро показал аналогичную динамику и опускался до 87,1 рубля.
Экономика сегодня

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Центробанк повысил курсы доллара и евро на 22 февраля
Экономика сегодня05:11
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 76,7671 руб
Финмаркет04:37
ЦБ повысил курс доллара на 22 февраля до 76,77 рубля
ТАСС04:41
ЦБ повысил курсы доллара и евро на 22 февраля более чем на 1 руб
Коммерсантъ05:12
Курсы валют ЦБ РФ на 21 февраля: 76,7671 руб/доллар США и 87,3379 руб/евро
SIA.ru06:00
Центробанк повысил более чем на 1 рубль официальные курсы доллара и евро
Говорит Москва04:47
ЦБ РФ повысил курс евро почти на 2 рубля
Stolica58.ru18 февраля в 22:00

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