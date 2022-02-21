Экономика сегодняЦентробанк повысил курсы доллара и евро на 22 февраляКурс евро вырос на 1,189 рубля и достиг 87,34 рубля.Экономика сегодняДоллар подорожал на 1,0052 рубля по отношению к предыдущему показателю и составил 76,77 рубля.Экономика сегодняЭксперты уверены, что волатильность на рынке валют сохранится, но любая стабилизация внешнего фона может привести к заметному укреплению рубля.Секрет фирмыНа открытии Московской биржи 21 февраля курс доллара снижался до 76,8 рубля, евро показал аналогичную динамику и опускался до 87,1 рубля.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняYakutsk.ruStolica58.ruРоссийская газетаФАНРБК ИнвестицииПодробнее о событииЦентробанк повысил курсы доллара и евро на 22 февраляЭкономика сегодня05:11ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 76,7671 рубФинмаркет04:37ЦБ повысил курс доллара на 22 февраля до 76,77 рубляТАСС04:41ЦБ повысил курсы доллара и евро на 22 февраля более чем на 1 рубКоммерсантъ05:12Курсы валют ЦБ РФ на 21 февраля: 76,7671 руб/доллар США и 87,3379 руб/евроSIA.ru06:00Центробанк повысил более чем на 1 рубль официальные курсы доллара и евроГоворит Москва04:47ЦБ РФ повысил курс евро почти на 2 рубляStolica58.ru18 февраля в 22:00Показать ещёОценить17Поделиться