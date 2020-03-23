Финансы

Красная веснаКрасная веснаЦентральный банк России повысил курс доллара и евро

Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта. Стоимость рубля по отношению к доллару будет превышать предыдущий показатель на 2 рубля 83,72 копейки. Курс евро регулятор повысит на 2 рубля 54,98 копейки, то есть до 86,705 рубля.
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Курсы доллара и евро на 24 марта

Банки.ру01:00

ЦБ установил официальный курс доллара ниже 79 рублей

Право.ру11:23

Официальный курс доллара и евро упал

Газета.Ru03:23

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новостивчера в 07:34

Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Коммерсантъвчера в 07:47

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

ТАССвчера в 06:43

Курс евро на 24 марта: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правдавчера в 08:02
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Комментарии

Общество

Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 07:57
Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
REGNUM 14:17
Политика

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке

Союзное Вече 10:28
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Энергетика

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ru 14:56
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Общество

Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за ситуации с коронавирусом.
Ведомости 09:58
Общество

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 400 тыс. человек

По состоянию на 20:56 мск 24 марта число зараженных новым коронавирусом составляет более 407 тыс. человек, умерли 18 227 человек.
Rambler News Service 14:06
Культура

Открытие выставки «От Дюрера до Матисса» в ГМИИ пройдет в прямом эфире

The Art Newspaper Russia вчера в 08:07
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Экономика

Дерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно»

"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов", — заключил Дерипаска.
РИА Новости 11:16
Политика

Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:51
Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

СКР по Крыму возбудил дело в отношении Рефата Чубарова

Следователи СКР по Крыму возбудили уголовное дело в отношении главы запрещённого в России общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова.
News.ru вчера в 10:48
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Экономика

Европе предсказали сильнейший экономический кризис

Аналитики Bloomberg прогнозируют сильнейший экономический кризис в еврозоне на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса.
РИА Новости 14:41
Наука

«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких

ToDay News Ufa вчера в 14:45
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
Происшествия

В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани

Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Российская газета 08:11
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Армия и оружие

Три военнослужащих американского авианосца заболели коронавирусом

Три военнослужащих ВМС США на авианосце «Теодор Рузвельт» заболели новым коронавирусом.
Известия 15:20
Общество

Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
РБК 16:21
Футбол

Кейн: надеюсь вернуться в строй через 2-3 недели

Надеюсь вернуться в строй через две или три недели. Что касается пандемии, то это такая странная ситуация, в которой никто не был раньше.
Чемпионат 15:42
Общество

Певец Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке

Expert.ru 12:55
Музыка

Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big

Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
АиФ Пермь вчера в 23:03
Космос

Астрономы создали самую детальную глобальную карту астероида Бенну

N+1 01:17
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение 10:34
Политика

Трамп считает допустимым называть новый коронавирус «китайским»

Президент США Дональд Трамп считает допустимым называть новый коронавирус "китайским".
ТАСС 16:07
Как работают Яндекс.Новости?
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