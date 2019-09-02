Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦентробанк повысил на среду курс доллара до 66,91 рубля

Официальный курс единой европейской валюты вырос на 3,06 копеек, до 73,2032 руб. Перед открытием торгов в среду курс доллара на международном валютном рынке установлен на отметке 66,77 рублей, евро - 73,25 рубля.
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Центробанк повысил на среду курс доллара до 66,91 рубля

Московский Комсомолецвчера в 23:26

Банк России на 4 сентября понизил курс евро к рублю более чем на 3 копейки до 73.2032 руб., курс доллара США - более чем на 28 копеек до 66.9072 руб

АК&Мвчера в 06:06

Официальный курс евро вырос до 73,2 рубля

РИА Новостивчера в 05:24

Банк России повысил на 4 сентября курс доллара до 66,91 рубля

ТАССвчера в 05:24

ЦБ РФ установил курс евро с 4 сентября в размере 73,2032 руб

Финмаркетвчера в 05:15

Курсы валют ЦБ РФ на 3 сентября: 66,9072 руб/доллар США и 73,2032 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Динамика рубля зависит от трёх важных событий

REGNUM02 сентября в 02:56
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Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Общество

Минприроды назвало российские города с наиболее загрязненным воздухом

Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 18:43
Общество

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия

В Москве эвакуировали Павелецкий вокзал после сообщения о бомбе

Порядка 200 человек эвакуировали из здания Павелецкого вокзала в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
РБК вчера в 15:35
Общество

Погоду в Москве испортит июльская гроза

Кстати, самым жарким день 4 сентября выпал на 1938 год - тогда воздух прогрелся до +29,5 градуса.
Российская газета вчера в 23:42
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Политика

Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru вчера в 13:25
Политика

Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди

ТАСС вчера в 23:57
Здоровье

В России выросла продолжительность жизни

Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
Известия вчера в 22:25
Общество

Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе

"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости вчера в 09:06
Политика

Трамп из-за урагана «Дориан» объявил режим ЧС в Северной Каролине

Президент США Дональд Трамп объявил в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации в связи с ураганом "Дориан" и поручил оказать федеральную помощь местным властям.
ТАСС вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Строил вместе с Бузовой: бывший муж певицы продает роскошный дом с шестью спальнями за 78 млн

Дмитрий выставил на продажу роскошный трехэтажный дом с эксклюзивным дизайном и площадью в тысячу квадратных метров.
Комсомольская правда вчера в 18:40
Общество

В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия вчера в 01:00
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия

В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда

Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru вчера в 16:30
Происшествия

Гособвинение попросило пять лет за урну с мусором

Как Мещанский суд не успел вынести приговор Евгению Коваленко В Мещанском суде сегодня рассматривали дело охранника и отставного офицера Евгения Коваленко, который толкнул сотрудника полиции, а затем бросил в спину росгвардейцу мусорный бак во время несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Коммерсантъ вчера в 16:27
Финансы

Российской банковской системе предсказали волну дефолтов

Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ридус вчера в 18:36
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября

Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM вчера в 14:26
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Общество

Аскольда Запашного прооперировали

REGNUM вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Армия и оружие

США хотят закупить две установки, копирующие С-300

ВВС США намерены закупить две транспортно-пусковые установки, напоминающие по своему внешнему виду и характеристикам российские зенитные ракетные системы С-300.
РЕН ТВ 00:17
Происшествия

Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам

Дамир Юсупов вновь будет управлять самолетами начиная с текущей недели Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
АМИТЕЛ вчера в 21:15
Политика

Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Экономика

Эксперты объяснили рост цен на сливочное масло в России

Эксперты рассказали, почему сливочное масло в России выросло в цене с начала года более чем на 9%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:22
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