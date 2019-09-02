Финансы
Московский КомсомолецЦентробанк повысил на среду курс доллара до 66,91 рубля
Официальный курс единой европейской валюты вырос на 3,06 копеек, до 73,2032 руб. Перед открытием торгов в среду курс доллара на международном валютном рынке установлен на отметке 66,77 рублей, евро - 73,25 рубля.
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Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Общество
Минприроды назвало российские города с наиболее загрязненным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 18:43
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия
В Москве эвакуировали Павелецкий вокзал после сообщения о бомбе
Порядка 200 человек эвакуировали из здания Павелецкого вокзала в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
РБК вчера в 15:35
Общество
Погоду в Москве испортит июльская гроза
Кстати, самым жарким день 4 сентября выпал на 1938 год - тогда воздух прогрелся до +29,5 градуса.
Российская газета вчера в 23:42
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Политика
Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди
ТАСС вчера в 23:57
Здоровье
В России выросла продолжительность жизни
Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
Известия вчера в 22:25
Общество
Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе
"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости вчера в 09:06
Политика
Трамп из-за урагана «Дориан» объявил режим ЧС в Северной Каролине
Президент США Дональд Трамп объявил в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации в связи с ураганом "Дориан" и поручил оказать федеральную помощь местным властям.
ТАСС вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Строил вместе с Бузовой: бывший муж певицы продает роскошный дом с шестью спальнями за 78 млн
Дмитрий выставил на продажу роскошный трехэтажный дом с эксклюзивным дизайном и площадью в тысячу квадратных метров.
Комсомольская правда вчера в 18:40
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия вчера в 01:00
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда
Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru вчера в 16:30
Происшествия
Гособвинение попросило пять лет за урну с мусором
Как Мещанский суд не успел вынести приговор Евгению Коваленко В Мещанском суде сегодня рассматривали дело охранника и отставного офицера Евгения Коваленко, который толкнул сотрудника полиции, а затем бросил в спину росгвардейцу мусорный бак во время несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Коммерсантъ вчера в 16:27
Финансы
Российской банковской системе предсказали волну дефолтов
Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ридус вчера в 18:36
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM вчера в 14:26
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Общество
Аскольда Запашного прооперировали
REGNUM вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Армия и оружие
США хотят закупить две установки, копирующие С-300
ВВС США намерены закупить две транспортно-пусковые установки, напоминающие по своему внешнему виду и характеристикам российские зенитные ракетные системы С-300.
РЕН ТВ 00:17
Происшествия
Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам
Дамир Юсупов вновь будет управлять самолетами начиная с текущей недели Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
АМИТЕЛ вчера в 21:15
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Экономика
Эксперты объяснили рост цен на сливочное масло в России
Эксперты рассказали, почему сливочное масло в России выросло в цене с начала года более чем на 9%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:22