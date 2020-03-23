Финансы

РосбалтРосбалтБанк России резко поднял официальные курсы доллара и евро

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 24 марта, повышен на 2,8 рубля до 80,8815 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 2,55 рубля, и с завтрашнего дня ее курс составит 86,7050 рубля.
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Доллар опустился ниже отметки 79 рублей в начале торгов

Вести.Ru03:24

Курс доллара опустился ниже ₽79 на открытии торгов

РБК03:03

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

ТАССвчера в 08:41

Официальный курс доллара и евро упал

Газета.Ru03:23

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

RT на русскомвчера в 08:44

Официальный курс евро вырос на два с половиной рубля

РИА Новостивчера в 07:34

Торги на Мосбирже открылись ростом рубля

Известия03:41
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В гидрометцентре рассказали о погоде летом

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
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Ультратонкие солнечные панели оказались эффективнее

Компания Azur Space Solar Power в Германии создала новые солнечные панели толщиной всего 0,02 мм, что тоньше человеческого волоса.
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Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса доходы мировых авиакомпаний от пассажирских перевозок сократятся на 44% или $252 млрд по сравнению с показателями 2019 года.
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В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
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Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
REGNUM 08:23
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Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
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Дело историка Соколова поступило в суд

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В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
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Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
WomanHit.ru вчера в 12:05
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Назван средний возраст погибших от коронавируса

Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
Городовой 02:56
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Экономика

Альфа-банк запустит программу «Кредитный карантин»

Российский Альфа-банк в середине апреля запустит программу «Кредитный карантин» для помощи клиентам, которые не смогли своевременно оплатить кредит из-за коронавируса.
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Религия

В РПЦ обсуждают вопрос об ограничении доступа в храмы

Вселенский патриарх Варфоломей ранее распорядился остановить богослужения из-за угрозы распространения коронавируса.
RuNews24.ru 16:40
Политика

Мишустин уволил Жарова с должности главы Роскомнадзора

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
News.ru вчера в 13:58
Политика

Еще один депутат Рады заразился коронавирусом

Коронавирус подтвердился у внефракционного депутата Верховной рады Украины Сергея Рудыка, сообщила депутат Виктория Гриб.
РИА Новости 17:49
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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

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YouTube снизит качество видеороликов из-за пандемии COVID-19

Популярный сервис YouTube изменит предустановленное качество воспроизведения видеороликов с высокого разрешения до стандартного.
Ридус 17:50
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Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США

Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат

Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Аргументы и Факты вчера в 16:00
Транспорт

РЖД запустят спецпоезд на Украину

Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
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Армия и оружие

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

National Interest: российский Т-95 мог стать кошмаром для НАТО. Танк был мобильным, хорошо бронированным и с большой огневой мощью.
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Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе

Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
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Сводки с нефтяного рынка: техасцы дрогнули первыми

В WSJ уверены, что ОПЕК была создана с целью контроля цен на нефтяном рынке – "по образу и подобию" техасского регулятора.
ПРАЙМ 04:04
Общество

Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 07:57
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