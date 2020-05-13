Официальные курсы доллара и евро на 14 мая опубликованы на сайте Банка России. Иностранные валюты укрепятся к рублю, такой прогноз учтен аналитиками регулятора на основе текущих торгов Московской биржи. Доллар в четверг, 14 мая, будет стоить 73,58 рубля, евро поднимется до 79,78 рубля.

Здоровье В Ростовской области эпидемия коронавируса вышла в массы Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, пояснила, что абсолютная цифра количества проводимых в регионе тестов на коронавирус пока составляет 2,5 тысячи, а нужно — 2950. 20

Политика Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 121

Общество Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета. 271

Политика Госдума запретила избираться осужденным по статьям средней тяжести Закон, запрещающий избираться на должности людям с судимостью по статьям средней тяжести УК РФ, принят в третьем (последнем) чтении Госдумой РФ 13 мая, следует из карточки законопроекта на портале нижней палаты парламента. 5

Происшествия СК не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону Следственный комитет России отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, на необходимую оборону, на чём настаивала генпрокуратура. 208

Общество Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах. 11

Политика Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,2K

Общество Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей. 2K

Общество В России во время изоляции стали чаще умирать от алкоголя Число смертей от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции в России начало расти, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 284

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 412

Наука Ученые открыли ген, при мутации которого уменьшается рост на 2,2 см Ученые открыли ген, мутации в котором на 2,2 сантиметра уменьшают рост человека, как сообщает пресс-служба Гарварда со ссылкой на статью в журнале Nature.

Здоровье Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом. 4

Общество ВЦИОМ: большинство россиян следили за обращением Путина 11 мая Большинство жителей России (70%) следили за выступлением президента страны Владимира Путина 11 мая, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты опроса, проведенного 12 мая. 10

Экономика Среди крупнейших компаний мира почти не оказалось российских Среди двух тысяч самых крупных публичных компаний мира почти не оказалось российских.