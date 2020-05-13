Банк России установил на 14 мая официальный курс доллара на уровне 73,5819 рубля, что на 14,93 копейки выше предыдущего показателя.

ЦБ повысил курс доллара на 14 мая до 73,58 рубля

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Игры В «Epic Games Store» раздадут GTA V Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве. 31

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Общество Почти 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России За прошедшие 24 часа в России зафиксировали еще 9 974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах.

Шоу-бизнес Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.

Политика МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. 1,1K

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Политика Три региона России могут объединить в один В 2021 году могут объединить три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). 486

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