Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 14 мая до 73,58 рубля
Банк России установил на 14 мая официальный курс доллара на уровне 73,5819 рубля, что на 14,93 копейки выше предыдущего показателя.
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Комментарии
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1821 человек», — цитирует вице-мэра ТАСС.
RT на русском 02:43
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Здоровье
17 новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области
12 мая в Приамурье подтверждено 17 новых случаев коронавируса: девять - в Шимановске, по четыре - в Белогорске и Свободном.
Телепорт 12 мая в 04:51
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Здоровье
Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам с предупреждением
Врач-инфекционист обратился к бравирующим гражданам, не воспринимающим пандемию всерьез.
ФАН 02:11
Политика
Трамп счел возможным введение санкций против Китая
Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество
Почти 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России
За прошедшие 24 часа в России зафиксировали еще 9 974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
АБН 03:40
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Городовой 02:38
Политика
МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Вести ФМ 01:55
Общество
Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом
Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области.
ТАСС 03:00
Общество
Более чем у 70 врачей владимирской больницы выявили коронавирус
Накануне в Струнине уволились 40 сотрудников больницы, написавшие заявления из-за тяжелых условий труда и боязни заразиться коронавирусом на работе, а в Александрове следователи начали проверку соблюдения условий труда в Карабановской инфекционной больнице после того, как одна из медсестер выложила в сеть фото с жалобами на производственную травму.
Российская газета вчера в 10:28
Политика
Три региона России могут объединить в один
В 2021 году могут объединить три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).
МР7.ру вчера в 15:05
Авто
Покупка Toyota Camry с пробегом: подводные камни и нюансы
Одним из самых востребованных на вторичном рынке считается автомобиль японского производства Toyota Camry.
Car.ru 00:36
Здоровье
Врач рассказал об уникальных особенностях коронавируса
По словам специалиста, медики, которые лечат зараженных коронавирусом, находятся в положении боксера, который ведет бой с тенью — пока они лечат один процесс, коронавирус начинает поражать другие органы.
Московский Комсомолец 02:01
Кино
Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда»
По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.
Игромания.ру вчера в 11:55
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 03:43
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
В РФ выявили более 252 тыс. носителей коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 9974 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:44
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке
На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
Интерфакс 01:57
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Здоровье
Минздрав признал коронавирус особо опасным для людей с болезнями почек
Коронавирус SARS-CoV-2 очень опасен для людей с хроническими заболеваниями почек, которые в период эпидемии стали одной из самых уязвимых групп населения.
РБК 03:36
Экономика
Аналитик IntelliNews впечатлен необычной реакцией России на ситуацию с рублем
Поскольку цены на нефть упали ниже 42 долларов за баррель нефти, бюджетное правило больше не имеет значения, поэтому цены на нефть и стоимость рубля должны быть пересмотрены.
ПолитРоссия 11 мая в 05:32
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 16:23
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM вчера в 07:15
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
RT на русском вчера в 01:08
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20