Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Комментарии
Общество
Школьники будут сдавать только два предмета по ЕГЭ
Ранее в ведомстве сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 сроки Единого государственного экзамена в этом году скорректируют: перенесут с начала июня на более поздний срок — какой именно, пока не известно.
РИА Новости 10:15
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Музыка
Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
Шоу-бизнес
Лобода показала подтянутую фигуру
На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru 09:56
Здоровье
Ростовская область не выполнила условия для выхода из самоизоляции
Для регионов Российской Федерации Роспотребнадзор установил три основных показателя, при которых можно начинать поэтапный выход из введенного ранее режима самоизоляции из-за коронавируса, об этом сообщает главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
Ugpressa.ru 10:29
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru вчера в 07:57
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Политика
В США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»
В резолюции Москву призывают немедленно освободить всех политических заключенных, а администрации Белого дома рекомендуется наложить санкции на российских чиновников, ответственных за нарушение прав человека.
Рифей-Пермь вчера в 02:52
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram
Ведомости 05:45
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости 06:48
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
Игры
GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store
По информации зарубежного портала Gamepressure следующей бесплатной игрой в Epic Games Store может стать знаменитая Grand Theft Auto V. Отмечается, что раздаваться будет не базовое, а сразу премиальное издание со множеством бонусов для Grand Theft Auto Online.
The GEEK 11:05
Гаджеты
Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
NewInform 04:19
Общество
Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки
С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
В Минстрое предложили увеличить число льготников по ЖКХ
Минстрой выдвинул инициативу изменить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в общем доходе семьи, снизив показатель с 22% до 15%.
Stolica58.ru 11:37
Здоровье
В Госдуме допустили посткарантинные проблемы с психикой у россиян
В Государственной думе допустили посткарантинные проблемы с психикой у жителей России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:05
Происшествия
За день мошенники украли у жителей области более 500 000 рублей с карт
12 мая этого года из 34 зарегистрированных преступлений треть составляют кражи и мошенничества, совершенные дистанционным способом, в результате которых незаконно списаны денежные средства с жителей на сумму более 500 тысяч рублей. сообщает прокуратура Тверской области.
ТИА 09:14
Хоккей
ИИХФ поменяет Россию и Канаду местами в группах на ЧМ-2021 по хоккею
Международная федерация хоккея собирается изменить расстановку в группах на ЧМ-2021, который пройдет в Белоруссии и Латвии.
ProstoProSport 11 мая в 11:20
Происшествия
СК не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону
Следственный комитет России отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, на необходимую оборону, на чём настаивала генпрокуратура.
RT на русском 05:55
Наука
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Коронавирус опасен из-за чрезмерной реакции иммунной системы на заражение, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Public Health.
РИА Новости 10:18
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru вчера в 05:49
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Армия и оружие
Россия жестко ответила на военные учения Японии и США
В Токио начинают осознавать, что их мягкая дипломатия бесполезна для «слишком толстой кожи» РФ, поэтому японцы решили прибегнуть к помощи своего союзника и геополитического противника Москвы – США.
Территория новостей вчера в 07:46
Футбол
Чемпионат Италии возобновится 13 июня
Команды возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.
Советский спорт 11:48