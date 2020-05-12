Финансы
Народные новостиЦентробанк повысил официальный курс доллара на 14 мая
Официальные курсы доллара и евро на 14 мая опубликованы на сайте Банка России. Иностранные валюты укрепятся к рублю, такой прогноз учтен аналитиками регулятора на основе текущих торгов Московской биржи. Доллар в четверг, 14 мая, будет стоить 73,58 рубля, евро поднимется до 79,78 рубля.
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Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
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В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией
Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год.
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Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
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Сигнал тревоги подал самолёт, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу
Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия» вылетел из Санкт-Петербурга в Уфу, но через 25 минут подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета.
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Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
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В течение 48 часов правительственные войска провели контрнаступление в районе равнины Аль-Габ на административной границе провинций Идлиб и Хама, выбив боевиков с захваченных ими позиций.
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Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе разработали новую компьютерную программу под названием Morpheus, которая может анализировать данные астрономических изображений для идентификации и классификации всех галактик и звезды в больших наборах данных.
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Замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин
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Дочь Пескова высказалась о госпитализации отца с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на заражение коронавирусом.
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Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой
Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
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Большинство россиян одобрили меры поддержки, предложенные Путиным
Большинство жителей России поддерживают меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным, в дни пандемии коронавируса, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
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Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
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