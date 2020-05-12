Финансы

Народные новостиНародные новостиЦентробанк повысил официальный курс доллара на 14 мая

Официальные курсы доллара и евро на 14 мая опубликованы на сайте Банка России. Иностранные валюты укрепятся к рублю, такой прогноз учтен аналитиками регулятора на основе текущих торгов Московской биржи. Доллар в четверг, 14 мая, будет стоить 73,58 рубля, евро поднимется до 79,78 рубля.
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ЦБ РФ слегка повысил официальный курс доллара, евро прибавил больше

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Центробанк оценил позиции рубля в апреле после мартовского обвала курса

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ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 14 мая

Экономика сегодня07:14

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 мая в размере 79.7775 руб. против 79.4394 руб. на 13 мая

АК&М07:24
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