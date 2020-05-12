Финансы

Народные новостиНародные новостиЦентробанк повысил официальный курс доллара на 14 мая

Официальные курсы доллара и евро на 14 мая опубликованы на сайте Банка России. Иностранные валюты укрепятся к рублю, такой прогноз учтен аналитиками регулятора на основе текущих торгов Московской биржи. Доллар в четверг, 14 мая, будет стоить 73,58 рубля, евро поднимется до 79,78 рубля.
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13 мая. Главное за минуту

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ЦБ РФ слегка повысил официальный курс доллара, евро прибавил больше

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 мая в размере 79.7775 руб. против 79.4394 руб. на 13 мая

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Курс валют на завтра: Центробанк предупредил о росте доллара и евро

Свободная Пресса07:06

ЦБ РФ установил курс евро с 14 мая в размере 79,7775 руб

Финмаркет06:59

ЦБ повысил курс доллара на 14 мая до 73,58 рубля

ТАСС07:07

Софии Ротару как то раз презентовали автомобиль стоимостью 250.000 евро при весьма интересных обстоятельствах

SM Newsвчера в 03:15
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Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

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В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

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В Сбербанке уточнили, что клиенты, у которых срок действия карт истек в период с марта по настоящее время, смогут снимать наличные в банкоматах банка, оплачивать покупки с использованием чипа и ввода ПИН-кода, а также пополнять карты в банкоматах банка.
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США предсказали России рекордный урожай

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Нашлось подтверждение естественного происхождения коронавируса

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Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией

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Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

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Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом

Первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
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В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня

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Обломки ступени китайской ракеты упали на африканские деревни.
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В Тульской области к вводу в эксплуатацию готовятся 6 домов

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