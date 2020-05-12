Официальные курсы доллара и евро на 14 мая опубликованы на сайте Банка России. Иностранные валюты укрепятся к рублю, такой прогноз учтен аналитиками регулятора на основе текущих торгов Московской биржи. Доллар в четверг, 14 мая, будет стоить 73,58 рубля, евро поднимется до 79,78 рубля.

Футбол «Локомотив» в ближайшее время объявит об отставке Семина О решении будет объявлено 14 или 15 мая. Тогда же официально клуб возглавит сербский тренер Марко Николич.

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