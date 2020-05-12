Финансы
Народные новостиЦентробанк повысил официальный курс доллара на 14 мая
Официальные курсы доллара и евро на 14 мая опубликованы на сайте Банка России. Иностранные валюты укрепятся к рублю, такой прогноз учтен аналитиками регулятора на основе текущих торгов Московской биржи. Доллар в четверг, 14 мая, будет стоить 73,58 рубля, евро поднимется до 79,78 рубля.
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Комментарии
Футбол
«Локомотив» в ближайшее время объявит об отставке Семина
О решении будет объявлено 14 или 15 мая. Тогда же официально клуб возглавит сербский тренер Марко Николич.
ODDS.ru 09:40
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору
Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
Политика
Заблокированный Instagram-аккаунт не принадлежит Кадырову
Заблокированный аккаунт в Instagram, который приписывали Рамзану Кадырову, на самом деле не принадлежал главе Чечни.
Российская газета 14:00
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ 08:29
Здоровье
В Усть-Куломском районе подтвердили смерть пациента с коронавирусом
Фото БНК На сайте Усть-Куломского района опубликовали оперативные сведения о ситуации с коронавирусом на 14:30 13 мая: под наблюдением медиков 67 человек, подтвержденных случаев COVID-19 – 23, выздоровлений – 9, летальных исходов – 1.
ИА БНК 13:45
Общество
Сбербанк продлил срок действия карт с истекшим сроком
В Сбербанке уточнили, что клиенты, у которых срок действия карт истек в период с марта по настоящее время, смогут снимать наличные в банкоматах банка, оплачивать покупки с использованием чипа и ввода ПИН-кода, а также пополнять карты в банкоматах банка.
Коммерсантъ 11:52
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 09:27
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Наука
Нашлось подтверждение естественного происхождения коронавируса
Shraibikus News вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
Политика
Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией
Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Общество
Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
Первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
РИА Новости 14:17
Футбол
Бывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом
Экс-вратарь туринского «Ювентуса» Стефано Таккони заявил, что не верит в серьезность ситуации с коронавирусом, передает Football Italia.
ProstoProSport 10:27
Общество
В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня
Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках.
REGNUM 13:28
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
Космос
Обломки китайской ракеты упали на африканские деревни
Обломки ступени китайской ракеты упали на африканские деревни.
Газета.Ru 10:20
Финансы
Нерезиденты в апреле втрое сократили покупки валюты
Всего за два месяца (с 11 марта по 11 мая) ЦБ продал валюты на 569,5 млрд руб.
Ведомости 13:43
Экономика
В Тульской области к вводу в эксплуатацию готовятся 6 домов
Тульская пресса 07:05