Финансы
Народные новостиЦентробанк повысил официальный курс доллара на 14 мая
Официальные курсы доллара и евро на 14 мая опубликованы на сайте Банка России. Иностранные валюты укрепятся к рублю, такой прогноз учтен аналитиками регулятора на основе текущих торгов Московской биржи. Доллар в четверг, 14 мая, будет стоить 73,58 рубля, евро поднимется до 79,78 рубля.
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