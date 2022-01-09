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Центробанк повысил региональные коэффициенты ОСАГО

Вступило в силу указание Центробанка о втором в истории ОСАГО масштабном изменении региональных коэффициентов.
Lenta.ru
Больше всего региональный коэффициент вырос в небольших городах, населенных пунктах и деревнях Башкирии — на 36 процентов.
Lenta.ru
В Приморском крае полис может обойтись автомобилистам дороже на 17%.
URA.Ru
Для такси однозначно стоимость ОСАГО вырастет.
Онлайн Тамбов.ру

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Центробанк повысил региональные коэффициенты ОСАГО
Lenta.ruвчера в 06:18
В России начал меняться расчёт стоимости полисов ОСАГО
RT на русскомвчера в 07:47
«Газета.ру»: в некоторых российских регионах с 9 января выросли цены на ОСАГО
РИА Новостивчера в 07:27
Стоимость ОСАГО резко выросла в некоторых регионах России
Om1.ru20:18
В России резко подорожало ОСАГО
URA.Ruвчера в 04:14
С 9 января в регионах России резко подорожало ОСАГО
Газета.Ruвчера в 03:21
ОСАГО меняет тариф
Российская газетавчера в 01:31

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