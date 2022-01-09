Lenta.ruЦентробанк повысил региональные коэффициенты ОСАГОВступило в силу указание Центробанка о втором в истории ОСАГО масштабном изменении региональных коэффициентов.Lenta.ruБольше всего региональный коэффициент вырос в небольших городах, населенных пунктах и деревнях Башкирии — на 36 процентов.Lenta.ruВ Приморском крае полис может обойтись автомобилистам дороже на 17%.URA.RuДля такси однозначно стоимость ОСАГО вырастет.Онлайн Тамбов.руЧитать далееСвернутьСобеседникСобеседникHandyNewsZAB.RUИА ЯСИА6auto.ruЦарьградТарантас НьюсРамблерTopdaynews.ruЦентральная Служба НовостейГазета.RuАфанасий-бизнесKonkurent.ruИА Красная ВеснаMotorPrimpress.ruИзвестияKrasnodarMediaПодробнее о событииЦентробанк повысил региональные коэффициенты ОСАГОLenta.ruвчера в 06:18В России начал меняться расчёт стоимости полисов ОСАГОRT на русскомвчера в 07:47«Газета.ру»: в некоторых российских регионах с 9 января выросли цены на ОСАГОРИА Новостивчера в 07:27Стоимость ОСАГО резко выросла в некоторых регионах РоссииOm1.ru20:18В России резко подорожало ОСАГОURA.Ruвчера в 04:14С 9 января в регионах России резко подорожало ОСАГОГазета.Ruвчера в 03:21ОСАГО меняет тарифРоссийская газетавчера в 01:31Показать ещёОценить3,1KПоделиться