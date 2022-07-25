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Центробанк повысит нормативы обязательных резервов банков

Центробанк сообщил, что с августа повышает нормативы обязательных резервов для банков и небанковских кредитных организаций.
Forbes
Иные нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией планируется оставить без изменения.
Finam.Ru
Увеличение доли резервных средств в банках может уменьшить число выдаваемых кредитов и, следовательно, повлиять на объем денежной массы в стране.
Lenta.ru
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 22 июля заявила, что регулятор намерен и дальше стимулировать политику девалютизации: «Должна быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков, если не в рубли, то в дружественную валюту».
Forbes

Подробнее о событии

Регулятор повышает для банков нормы обязательных отчислений в фонд
Коммерсантъ14:36
Центробанк повысит нормативы обязательных резервов банков
Forbes06:23
ЦБ с августа повысит нормативы обязательных резервов для некоторых кредитных организаций
РИА Новости04:31
ЦБ сообщил о повышении нормативов обязательных резервов
Российская газета04:50
Банк России повышает с августа нормативы обязательных резервов
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Центробанк повысит нормативы обязательных резервов с августа
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