Экономика
Телеканал 360°Россиян предложили освободить от оплаты страховки при ипотеке
Центробанк предложил кредитным организациям самим страховать предмет залога, жизнь и здоровье заемщика при оформлении ипотеки. При этом банки не смогут требовать уплаты или возмещения страховки с клиента. Кроме того, заключение другого договора страхования тоже будет невозможно.
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ЦБ предложил освободить россиян от необходимости самим страховать ипотечные риски
Известиявчера в 07:27
Банк России предлагает новые подходы к страхованию рисков при ипотечном кредитовании
Финмаркетвчера в 06:59
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Общество
В Самарской области еще восемь человек заболели коронавирусом
Сегодня, 28 апреля, в Самарской области выявлено восемь новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 04:06
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Здоровье
Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом среди жителей Владимирской области за сутки увеличилось на 48 человек, 26 апреля сообщается на сайте региональной администрации.
ИА Красная Весна 26 апреля в 09:15
Общество
Садовничий объявил о планах реформы факультетов в МГУ
Руководство МГУ обсуждает возможность реорганизации структуры и создания на базе факультетов 14 — 16 научных школ.
РБК 06:54
Происшествия
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры
Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
Общество
Киев начнет вводить первый этап плана по ослаблению карантинных мер
Власти Киева с 12 мая начнут внедрять первый этап плана по ослаблению ограничительных мер из-за карантина, который введен в связи с коронавирусом, работу смогут начать салоны красоты, рестораны на вынос и непродовольственные магазины, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 06:15
Здоровье
У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса
Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:19
Общество
Более половины россиян поддержали жесткие меры по борьбе с пандемией
«Выступают скорее за введение мягких мер, снижающих негативные последствия для экономики, но увеличивающие сроки эпидемии и уровень смертности, 25% наших соотечественников», — говорится в результатах опроса ВЦИОМ, которые опубликовал сайт центра.
Телеканал 360° 06:52
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Общество
Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в России
По данным Минздрава, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом, скончались 795 человек.
Известия 01:00
Здоровье
В Липецкой области уволили заместителей главврачей двух больниц
В Липецкой области приняли жесткие решения в отношении трех медиков, которые, как заявляет администрация региона, не соблюдали необходимые правила при работе с больными коронавирусом.
Деловое.ТВ 04:30
Здоровье
Минздрав рекомендовал шесть препаратов для лечения COVID-19
Для лечения коронавируса рекомендовано 6 препаратов, еще 3 проходят клинические испытания, следует из документа Министерства здравоохранения.
РИА Новости 07:00
Общество
Во Владимирской области введут цифровые пропуска
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Общество
Депутат Госдумы заступился за голкипера «Крыльев Советов»
Во вторник, 28 апреля, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев поддержал вратаря самарских «Крыльев» Евгения Фролова.
ГЛАС.RU 05:46
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Экономика
Глава ЦБ предложила расширить страхование вкладов на НКО и счета ТСЖ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила расширить систему страхования вкладов на социально значимые некоммерческие организации (НКО) и счета товариществ собственников жилья (ТСЖ) на капитальный ремонт.
Rambler News Service 07:17
Политика
Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 19:18
Религия
Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
Политика
МИД Украины официально отказался признавать геноцид армян
Министерство иностранных дел Украины еще в марте этого года разослало украинским ведомствам документ, в котором четко говорится, что "Украина не признает геноцид армянского народа".
Российская газета вчера в 15:14
Экономика
Власти пояснили, как вырастут коммунальные тарифы в Барнауле с 1 июля
«Фактический рост цен на тепловую энергию для потребителей города с 1 июля не превысит 5%, а размер совокупной платы за коммунальные услуги – 6,9%», - пояснили в профильном ведомстве.
Алтайская правда 02:02