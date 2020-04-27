Центробанк предложил кредитным организациям самим страховать предмет залога, жизнь и здоровье заемщика при оформлении ипотеки. При этом банки не смогут требовать уплаты или возмещения страховки с клиента. Кроме того, заключение другого договора страхования тоже будет невозможно.

Россиян предложили освободить от оплаты страховки при ипотеке

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