Будьте в Плюсе

Центробанк предложил расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний

Руководители компаний, которые попадут в "красную" зону после запуска новой антиотмывочной платформы Центрального банка, вероятно, не смогут сразу же начинать новый бизнес.
Газета.Ru
С 1 июля 2022 года в России должна заработать новая антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), которая предполагает участие ЦБ в оценке банковских клиентов на причастность к проведению сомнительных операций.
РБК
Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) будут делиться банками и одновременно ЦБ на три группы — в зависимости от степени риска нарушения антиотмывочных норм.
РБК
В действующей редакции в предложенном проекте устанавливается запрет для физических лиц выступать в качестве учредителей либо единоличных исполнительных органов тех юрлиц, которые были исключены по информации Банка России из ЕГРИЛа и ЕГРИПа.
ТАСС

Подробнее о событии

ЦБ предложил расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний
Плас03:25
ЦБ выступил за расширение ограничений для глав компаний, заподозренных в отмывании денег
РБК22:00
Самое цитируемое
ЦБ предложил расширить число причин, по которым нельзя создавать новое юрлицо три года
ТАСС03:09
В ЦБ выступили за расширение антиотмывочного запрета на создание нового бизнеса
Компания01:30
Центробанк предложил расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний
Газета.Ru00:27
ЦБ предложил запретить предпринимателям из зоны риска три года запускать новый бизнес
Forbes00:07
Банк России хочет расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний
Росбалт23:20
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

Интересное

Казахская полиция нашла в Алма-Ате тайные захоронения участников массовых беспорядков

Казахские силовики нашли в Алма-Ате несколько тайных захоронений радикалов, которые принимали участие в массовых беспорядках в начале января.
Lenta.ru02:32

Байден: при эскалации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с долларом

Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом США.
RT на русском17:30

Банкир Спиваков допустил полное исчезновение пластиковых карт в России через пару лет

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков спрогнозировал почти полное исчезновение пластиковых банковских карт в России.
Lenta.ru00:44

PR-директор Волочковой заявила, что артистка не летает трезвой из-за аэрофобии

Устроившая скандал на борту самолета балерина Анастасия Волочкова страдает аэрофобией, поэтому не летает трезвой.
Вечерняя Москвавчера в 09:35

Захарова: самолеты ВВС Британии уже несколько дней завозят на Украину оружие

Великобритания уже несколько дней военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет вооружение на Украину.
ТАСС03:29

Депутат ГД Бурматов заявил о планах ввести в России учет и маркировку домашних животных

В России планируют ввести учет и обязательную маркировку домашних животных, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости20:16

Занятия экстренно отменили во всех школах Челябинска

Занятия во всех школах в Челябинске в первую и вторую смены отменили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
РИА Новости02:49

Bloomberg: ЦБ России поддержал идею запрета криптовалюты под влиянием ФСБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась поддержать полный запрет криптовалют на территории страны под влиянием Федеральной службы безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.
РБК03:42

Прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД ФРГ Бербок

Прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии "Союз90/Зеленые", среди них и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Газета.Ruвчера в 15:57

Отоларинголог Крюков посоветовал лечить COVID-19 при «омикроне» как обычную простуду

Главный внештатный оториноларинголог Мосгорздрава порекомендовал лечить COVID-19, вызванный омикрон-штаммом, как и обычные простуды.
РИА Новости02:47