С 1 июля 2022 года в России должна заработать новая антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), которая предполагает участие ЦБ в оценке банковских клиентов на причастность к проведению сомнительных операций.
В действующей редакции в предложенном проекте устанавливается запрет для физических лиц выступать в качестве учредителей либо единоличных исполнительных органов тех юрлиц, которые были исключены по информации Банка России из ЕГРИЛа и ЕГРИПа.
В России планируют ввести учет и обязательную маркировку домашних животных, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась поддержать полный запрет криптовалют на территории страны под влиянием Федеральной службы безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.