Тверские ведомостиЦентробанк предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитовКак сообщают «Известия», Центробанк предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов.Тверские ведомостиПо новым правилам, банки и МФО перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений.ИзвестияВ настоящее время соотвествующий законопроект проходит межведомственное согласование в Минфине, Госдуме и в других структурах.ИзвестияЧасто под влияние социальной инженерии человек сам переводит полученный кредит на счета злоумышленников.Ямал-МедиаЧитать далееСвернуть66.ru66.ruЯмал-МедиаИзвестияПодробнее о событииСамозапрет на кредиты. Как будет работать механизм и поможет ли он обезопасить средства россиянЯмал-Медиа10:30Центробанк предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитовТверские ведомости06:38Нечаянные должники: защитит ли от мошенников самозапрет на кредитыИзвестия17:02ЦБ предложил ввести самозапрет на кредиты. Это поможет защитить деньги от мошенников?66.ru00:15ЦБ РФ предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитовИА SM-News03:35Показать ещёОценить26Поделиться