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Центробанк предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов

Как сообщают «Известия», Центробанк предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов.
Тверские ведомости
По новым правилам, банки и МФО перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений.
Известия
В настоящее время соотвествующий законопроект проходит межведомственное согласование в Минфине, Госдуме и в других структурах.
Известия
Часто под влияние социальной инженерии человек сам переводит полученный кредит на счета злоумышленников.
Ямал-Медиа

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Самозапрет на кредиты. Как будет работать механизм и поможет ли он обезопасить средства россиян
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Центробанк предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов
Тверские ведомости06:38
Нечаянные должники: защитит ли от мошенников самозапрет на кредиты
Известия17:02
ЦБ предложил ввести самозапрет на кредиты. Это поможет защитить деньги от мошенников?
66.ru00:15
ЦБ РФ предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов
ИА SM-News03:35

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Премьер Японии Кисида заявил о планах G7 снизить цены на российскую нефть вдвое

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что потолок допустимой закупочной цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости.
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Количество погибших после обстрела Белгорода выросло до четырех человек.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
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Business Insider: Киев ограничил использование БПЛА других стран из-за их неэффективности

Киев ограничил использование БПЛА других стран из-за их неэффективности.
Lenta.ru10:25