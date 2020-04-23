Экономика
Народные новостиЦентробанк предрек новый отток вкладов из-за самоизоляции
Объем вкладов физических лиц в российских банках по итогам марта 2020 года сократился на 315 млрд рублей, в связи с чем ЦБ РФ предсказывает отток вкладов в ближайшее время.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолец23 апреля в 05:26
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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах
Интерфакс23 апреля в 19:06
Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков
Эхо Москвы23 апреля в 11:11
Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей
Российская газета23 апреля в 04:07
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Общество
Кампания по сдаче ОГЭ может пройти с 1 июня по 31 июля
Кампания по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) может начаться 1 июня и завершиться 31 июля.
Парламентская газета вчера в 13:37
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости вчера в 04:09
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске считает, что заразил близких коронавирусом
Коронавирус стремительно распространился по планете — за полгода число зараженных приблизилось к 2,8 млн. человек.
StarHit.ru 04:30
Здоровье
В Симферополе клиническая больница превращена в обсерватор
Как рассказал на заседании регионального оперштаба глава Крыма Сергей Аксенов, до конца дня будут приняты решения по больницам в Саках и Красногвардейском районе.
Вести.Ru 04:17
Авто
УАЗ запатентовал новые детали для «Русского Прадо» от УАЗ
Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня вчера в 13:03
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости 23 апреля в 05:24
Политика
Байден обвинил Трампа в попытке отменить президентские выборы
Оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден заявил, что действующий глава государства попытается отменить голосование.
Газета.Ru вчера в 10:54
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 23 апреля в 09:19
Общество
От коронавируса скончался депутат Городского Собрания Сочи
Константин Гергишан был депутатом Городского Собрания Сочи четвертого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района.
Вести Сочи 04:12
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
Энергетика
В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного
Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM вчера в 22:29
Экономика
Лукашенко подписал указ о поддержке экономики страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:04
Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 41 и достигло 366 человек.
ТАСС вчера в 14:28
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс вчера в 06:43
Наука
Отказ от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний
Отказ человеком от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:06
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Происшествия
Момент жесткой посадки Ми-26 на Ямале попал на видео
Момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале попал на видео, кадры опубликовали пользователи соцсетей.
Известия 04:57
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Футбол
«Олимпиакосу» грозит понижение в классе из-за договорных матчей
Если факты нарушений будут доказаны, то Маринакис получит пожизненную дисквалификацию на деятельность в футболе, а "Олимпиакос" будет оштрафован на 3 миллиона евро и понижен в классе.
Soccer.ru 03:53
Кино
Sony отложила премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
Компания Sony Pictures перенесла выход продолжения анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" на пять месяцев, передает Regnum со ссылкой на Screen Rant.
Ревизор.ру 03:00
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ
Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Происшествия
В Москве по делу о крупных взятках задержан бывший столичный налоговик
Правоохранительные органы задержали в Москве бывшего начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной инспекции ФНС № 8 Андрея Григорьева в рамках уголовного дела о получении четырех крупных взяток.
ТАСС вчера в 05:08
Экономика
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 04:03
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58