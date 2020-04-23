с чего всё началось

Объем вкладов физических лиц в российских банках по итогам марта 2020 года сократился на 315 млрд рублей, в связи с чем ЦБ РФ предсказывает отток вкладов в ближайшее время.

Общество Кампания по сдаче ОГЭ может пройти с 1 июня по 31 июля Кампания по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) может начаться 1 июня и завершиться 31 июля.

Здоровье Ученые обнаружили новый симптом коронавируса Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today. 188

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 830

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 134

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 1,4K

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске считает, что заразил близких коронавирусом Коронавирус стремительно распространился по планете — за полгода число зараженных приблизилось к 2,8 млн. человек.

Здоровье В Симферополе клиническая больница превращена в обсерватор Как рассказал на заседании регионального оперштаба глава Крыма Сергей Аксенов, до конца дня будут приняты решения по больницам в Саках и Красногвардейском районе.

Авто УАЗ запатентовал новые детали для «Русского Прадо» от УАЗ Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции. 9

Политика Байден обвинил Трампа в попытке отменить президентские выборы Оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден заявил, что действующий глава государства попытается отменить голосование. 1

Общество Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 775

Общество От коронавируса скончался депутат Городского Собрания Сочи Константин Гергишан был депутатом Городского Собрания Сочи четвертого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района.

Энергетика В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 9

Экономика Лукашенко подписал указ о поддержке экономики страны Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Наука Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19 Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно. 182

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1,3K

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 200

Футбол «Олимпиакосу» грозит понижение в классе из-за договорных матчей Если факты нарушений будут доказаны, то Маринакис получит пожизненную дисквалификацию на деятельность в футболе, а "Олимпиакос" будет оштрафован на 3 миллиона евро и понижен в классе.

Кино Sony отложила премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные» Компания Sony Pictures перенесла выход продолжения анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" на пять месяцев, передает Regnum со ссылкой на Screen Rant. 2

Футбол Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".

Происшествия В Москве по делу о крупных взятках задержан бывший столичный налоговик Правоохранительные органы задержали в Москве бывшего начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной инспекции ФНС № 8 Андрея Григорьева в рамках уголовного дела о получении четырех крупных взяток. 2

Экономика Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина. 6