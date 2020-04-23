с чего всё началось

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.

Интернет «Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS. 60

Общество Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране. 111

Экономика «Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию. 69

Общество В Бурятии готовятся ослабить ограничительные меры Улан-Удэ, 23 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и местным предприятиям подготовиться к снижению ограничительных мер. 3

Экономика Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики «Способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», — считает президент. 131

Политика США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", - сказано в документе, который передан на рассмотрение президента Дональда Трампа. 2

Космос Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами. 12

Политика Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством. 223

Космос В Китае объявят название первой миссии на Марс Справка "СП" с 2016 года Китай 24 апреля отмечает День космонавтики.

Общество Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. 31

Общество Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. 221

Политика Горбачев назвал виновников срыва перестройки Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев. 2,5K

Киберспорт Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.

Футбол Виллиан ведет переговоры с «Ливерпулем» Агент футболиста уже провел переговоры с командой Юргена Клоппа. Также на хавбека претендовали «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 358

Общество В Челябинской области могут ввести пропускную систему Как сообщала «Губерния», губернатор Алексей Текслер сегодня заявил о резком приросте числа заболевших коронавирусной инфекцией в регионе за последние сутки – 57 новых случаев. 132

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 5,1K

Общество Китай закрыл въезд в Харбин из-за второй вспышки коронавируса Сегодня власти Китая заблокировали въезд в город Харбин - он находится в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с тремя российскими регионами. 51

Общество Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко. 8