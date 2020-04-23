Экономика
РИА НовостиЦентробанк допустил отток вкладов
В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолец05:26
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Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
Общество
Митрополит Тихон опроверг информацию СМИ о том, что у него коронавирус
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у митрополита Тихона обнаружили коронавирус средней тяжести, обсуждается вопрос о перевозке владыки в Санкт-Петербург.
ТАСС 16:43
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Экономика
«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год
Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
Общество
В Бурятии готовятся ослабить ограничительные меры
Улан-Удэ, 23 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и местным предприятиям подготовиться к снижению ограничительных мер.
REGNUM 08:36
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
Экономика
Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики
«Способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», — считает президент.
РБК 07:47
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", - сказано в документе, который передан на рассмотрение президента Дональда Трампа.
РИА Новости 22:34
Космос
Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал
Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 21 апреля в 09:54
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН
Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.
RT на русском 22:19
Космос
В Китае объявят название первой миссии на Марс
Справка "СП" с 2016 года Китай 24 апреля отмечает День космонавтики.
Свободная Пресса вчера в 18:17
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru 15:26
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
Здоровье
Еще 22 человека заразились коронавирусом в Саратовской области
Оперштаб сообщил в четверг, 23 апреля о 39 новых случаях заражения COVID-19 на территории Саратовской области.
Kursk.com 04:35
Технологии
Для сибирского синхротрона нашли оборудование
Lenta.ru 08:41
Киберспорт
Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass
Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru 09:32
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Футбол
Виллиан ведет переговоры с «Ливерпулем»
Агент футболиста уже провел переговоры с командой Юргена Клоппа. Также на хавбека претендовали «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Матч ТВ 13:46
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Общество
В Челябинской области могут ввести пропускную систему
Как сообщала «Губерния», губернатор Алексей Текслер сегодня заявил о резком приросте числа заболевших коронавирусной инфекцией в регионе за последние сутки – 57 новых случаев.
Губерния (г. Челябинск) 12:43
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Китай закрыл въезд в Харбин из-за второй вспышки коронавируса
Сегодня власти Китая заблокировали въезд в город Харбин - он находится в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с тремя российскими регионами.
РЕН ТВ 02:45
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.
Интерфакс 11:13
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18