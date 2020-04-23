Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк допустил отток вкладов

В Центробанке допустили, что россияне будут закрывать вклады, так как потеряли доход и вынуждены тратить накопления. При этом благодаря валютной переоценке вклады физических лиц в марте выросли на два процента, до 31, 466 триллиона рублей. Без переоценки они сократились на один процент.
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 регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.
Московский Комсомолец05:26

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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах

Интерфакс19:06

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Российская газета04:07

В банк или в биткоин. Россияне в марте забрали вкладов на 315 млрд рублей

РБК10:04

Центробанк допустил отток вкладов

РИА Новости08:11

ЦБ предупредил о новом оттоке вкладов из-за коронавируса

Московский Комсомолец05:26

Россияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках

ТАСС04:47

Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков

Эхо Москвы11:11
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 23:13, Ашберн
Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС 02:24
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Общество

Митрополит Тихон опроверг информацию СМИ о том, что у него коронавирус

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у митрополита Тихона обнаружили коронавирус средней тяжести, обсуждается вопрос о перевозке владыки в Санкт-Петербург.
ТАСС 16:43
2
Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
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Экономика

«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год

Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
69
Общество

В Бурятии готовятся ослабить ограничительные меры

Улан-Удэ, 23 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и местным предприятиям подготовиться к снижению ограничительных мер.
REGNUM 08:36
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Общество

В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус

РИА Новости 11:17
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
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Экономика

Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики

«Способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», — считает президент.
РБК 07:47
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Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", - сказано в документе, который передан на рассмотрение президента Дональда Трампа.
РИА Новости 22:34
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Космос

Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал

Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 21 апреля в 09:54
12
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.
RT на русском 22:19
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Космос

В Китае объявят название первой миссии на Марс

Справка "СП" с 2016 года Китай 24 апреля отмечает День космонавтики.
Свободная Пресса вчера в 18:17
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
31
Экономика

Кабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru 15:26
949
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
2,5K
Здоровье

Еще 22 человека заразились коронавирусом в Саратовской области

Оперштаб сообщил в четверг, 23 апреля о 39 новых случаях заражения COVID-19 на территории Саратовской области.
Kursk.com 04:35
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Технологии

Для сибирского синхротрона нашли оборудование

Lenta.ru 08:41
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Киберспорт

Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass

Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru 09:32
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
3,4K
Футбол

Виллиан ведет переговоры с «Ливерпулем»

Агент футболиста уже провел переговоры с командой Юргена Клоппа. Также на хавбека претендовали «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Матч ТВ 13:46
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
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Общество

В Челябинской области могут ввести пропускную систему

Как сообщала «Губерния», губернатор Алексей Текслер сегодня заявил о резком приросте числа заболевших коронавирусной инфекцией в регионе за последние сутки – 57 новых случаев.
Губерния (г. Челябинск) 12:43
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
5,1K
Общество

Китай закрыл въезд в Харбин из-за второй вспышки коронавируса

Сегодня власти Китая заблокировали въезд в город Харбин - он находится в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с тремя российскими регионами.
РЕН ТВ 02:45
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.
Интерфакс 11:13
8
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
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Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
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