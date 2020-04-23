с чего всё началось

Россияне в марте взяли в банках кредитов на сумму в 290 млрд рублей, что на 1,6 % больше по сравнению с текущим уровнем задолженности. В то же время объем депозитов сократился на 1 % или 315 млрд рублей. Это произошло в основном за счет валютных вкладов.

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