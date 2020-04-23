Экономика
iReactorЦентробанк предсказал новый отток вкладов из России
Россияне в марте взяли в банках кредитов на сумму в 290 млрд рублей, что на 1,6 % больше по сравнению с текущим уровнем задолженности. В то же время объем депозитов сократился на 1 % или 315 млрд рублей. Это произошло в основном за счет валютных вкладов.
Читать в источнике
Оценить450
с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолец23 апреля в 05:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах
Интерфакс23 апреля в 19:06
Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков
Эхо Москвы23 апреля в 11:11
Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей
Российская газета23 апреля в 04:07
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Транспорт
Вестибюли еще 13 станций метро Москвы закроют из-за низкой загрузки
Некоторые вестибюли еще 13 станций Московского метрополитена временно закроют из-за низкой загрузки в период пандемии коронавируса.
Известия 08:54
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Происшествия
Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Омской области
Омск, 24 апреля 2020, 12:32 — REGNUM В Омской области подтверждён ещё один случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в региональном минздраве.
REGNUM вчера в 05:32
Общество
Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
Здоровье
В Петербурге врач умер после заражения коронавирусом
В петербургской больнице имени Боткина скончался анестизиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, у которого выявили коронавирус.
РИА Новости вчера в 20:52
Авто
Кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA
Новинка получила название Beijing X7, и она будет отличаться наличием автопилота второго поколения и салоном с современными решениями и сенсорными экранами.
Tvoe-avto.com 07:30
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Культура
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Общество
Этой зимой в Москве в полтора раза выросла заболеваемость пневмонией
В минувшем феврале в столице было зафиксировано семь тысяч триста двенадцать случаев внебольничной пневмонии.
Эхо Москвы 09:02
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала
Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 10:50
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество
Жители регионов смогут оформить рабочие пропуска только на 12 часов
Качанов добавил, что оформить пропуск можно будет через портал госуслуг.
Дождь вчера в 03:17
Армия и оружие
Провал Су-57 объяснили через МиГ-1.44
В The National Interest рассказали, почему Россия забросила работы над МиГ-1.44. Провал Су-57 объяснили через МиГ-1.44.
Piter.tv вчера в 01:35
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Авто
Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР
Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о подрыве украинского военного при установке мин
Украинский военнослужащий подорвался при минировании местности у линии соприкосновения в Донбассе, в районе подконтрольного Киеву поселка Новоалександровка, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
РИА Новости 09:16
Происшествия
В Бурятии задержали вице-спикера парламента
Вице-спикер парламента Бурятии Баир Жамбалов задержан по подозрению в смертельном наезде на 17-летнюю девушку.
ТАСС 08:54
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Происшествия
В Иркутске скончался четвертый пациент с коронавирусом
В Иркутске скончался четвертый пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб региона. Информация по умершему уточняется.
Твой Иркутск 05:33
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
Вести.Ru 10:25
Авто
УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня вчера в 13:03