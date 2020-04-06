Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на 7 апреля. Так, курс доллара понижен на 1,3251 рубля до 76,4074 рубля, а курс евро – на 3,1043 рубля до 82,6346 рубля.

Политика Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.

Общество В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.

Здоровье Предсказаны периоды пика смертности от COVID-19 для разных стран Институт здоровья метрики и оценки (IHME) Университета Вашингтона в Сиэтле спрогнозировал периоды пика первой волны эпидемии COVID-19 для разных стран, пишет Deutsche Welle.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.

Экономика Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.

Политика Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.

Общество Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.

Общество В России выросло количество личных банкротств В российской столице количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.