Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦБ РФ понизил официальный курс доллара и евро

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Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на 7 апреля. Так, курс доллара понижен на 1,3251 рубля до 76,4074 рубля, а курс евро – на 3,1043 рубля до 82,6346 рубля.
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Курсы доллара и евро на 8 апреля

Банки.ру01:00

Официальные курсы доллара и евро снова понижены

Росбалтвчера в 08:57

ЦБ снизил курс доллара на 8 апреля до 75,46 рублей

Московский Комсомолецвчера в 06:58

Центробанк представил курсы доллара и евро на 8 апреля

Экономика сегоднявчера в 07:19

ЦБ РФ снизил курс доллара на 8 апреля до 75,455 руб

ТАССвчера в 07:03

Официальный курс евро снизился на 62 копейки

Аргументы и Фактывчера в 08:27

Курсы валют ЦБ РФ на 7 апреля: 75,4550 руб/доллар США и 82,0120 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
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Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 06 апреля в 18:34
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У актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб выявлен коронавирус

Актриса сериала "Деффчонки" Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
Газета.Ru 02:14
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:19
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском вчера в 01:57
Общество

В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом

Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
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Предсказаны периоды пика смертности от COVID-19 для разных стран

Институт здоровья метрики и оценки (IHME) Университета Вашингтона в Сиэтле спрогнозировал периоды пика первой волны эпидемии COVID-19 для разных стран, пишет Deutsche Welle.
Фергана вчера в 18:22
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

РИА Новости 01:56
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
Коммерсантъ 00:32
Общество

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Ведомости вчера в 16:45
Экономика

Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России

Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
REGNUM 00:35
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анны Банщиковой пошла по ее стопам

Накануне премьеры исполнительница главной роли Анна Банщикова рассказала 7Дням.ru, что ждет ее героиню Александру Кушнир в новом сезоне.
7Дней.ру 06 апреля в 13:00
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Космос

Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с людьми

Первый полет носителя с экипажем состоится 9 апреля. "Союз-2.1а" вывезли на старт для первого полета с людьми.
Piter.tv 06 апреля в 01:10
Общество

В России выросло количество личных банкротств

В российской столице количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Накануне.Ru 06 апреля в 22:09
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия вчера в 07:03
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 06 апреля в 13:04
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь начали незначительно расти

24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта.
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Общество

Китай закроет последний пункт пропуска на границе с Россией

Китай закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией.
РЕН ТВ 01:40
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ сократилась на 13% за неделю в Липецкой области

По данным Роспотребнадзора, за неделю в регионе зарегистрировано 4,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.
Известия вчера в 09:21
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru вчера в 09:51
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

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Ударный дрон сжег транспортный самолет сразу после посадки в Ливии

По некоторым данным, речь идет о самолете Ан-12. Дрон поразил его сразу же после совершения посадки.
Российская газета 06 апреля в 07:41
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 16:39
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Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Время Бухгалтера вчера в 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
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