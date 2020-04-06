Финансы
Аргументы и ФактыЦБ РФ понизил официальный курс доллара и евро
Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на 7 апреля. Так, курс доллара понижен на 1,3251 рубля до 76,4074 рубля, а курс евро – на 3,1043 рубля до 82,6346 рубля.
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Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Шоу-бизнес
У актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб выявлен коронавирус
Актриса сериала "Деффчонки" Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Общество
В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом
Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Здоровье
Предсказаны периоды пика смертности от COVID-19 для разных стран
Институт здоровья метрики и оценки (IHME) Университета Вашингтона в Сиэтле спрогнозировал периоды пика первой волны эпидемии COVID-19 для разных стран, пишет Deutsche Welle.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
В Пермском крае умер пациент с коронавирусом
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Экономика
Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России
Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анны Банщиковой пошла по ее стопам
Накануне премьеры исполнительница главной роли Анна Банщикова рассказала 7Дням.ru, что ждет ее героиню Александру Кушнир в новом сезоне.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Космос
Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с людьми
Первый полет носителя с экипажем состоится 9 апреля. "Союз-2.1а" вывезли на старт для первого полета с людьми.
Общество
В России выросло количество личных банкротств
В российской столице количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь начали незначительно расти
24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта.
Общество
Китай закроет последний пункт пропуска на границе с Россией
Китай закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией.
Финансы
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ сократилась на 13% за неделю в Липецкой области
По данным Роспотребнадзора, за неделю в регионе зарегистрировано 4,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Происшествия
В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России
Армия и оружие
Ударный дрон сжег транспортный самолет сразу после посадки в Ливии
По некоторым данным, речь идет о самолете Ан-12. Дрон поразил его сразу же после совершения посадки.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Общество
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.