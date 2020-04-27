Экономика
РБКЦентробанк представил новую концепцию ипотечного страхования
Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, согласно которой заемщики будут освобождены от необходимости самостоятельно страховать риски, присущие ипотеке, сообщается на сайте регулятора.
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ЦБ предложил освободить россиян от необходимости самим страховать ипотечные риски
Известиявчера в 07:27
Банк России предлагает новые подходы к страхованию рисков при ипотечном кредитовании
Финмаркетвчера в 06:59
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Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой
Uznayvse.ru 03:56
Экономика
«Яндекс.Такси» уедет от прибыли
Показатели компании подпортят беспилотники По итогам 2020 года совместное предприятие «Яндекса» и Uber «Яндекс.Такси» может вновь выйти в убыток после прибыли в 2019 году, прогнозируют аналитики Sberbank CIB.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Путешествия
От шведского стола из-за коронавируса откажутся турецкие отели
Ассоциация туроператоров России приводит словам министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя, который заявил о том, что в будущем - после окончания пандемии коронавируса – в гостиницах не будет никаких шведских столов, как и любых иных открытых буфетов.
Live24 вчера в 06:32
Политика
Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением.
ТАСС 05:21
Общество
Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса
Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса.
РБК 06:14
Общество
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Общество
Коронавирус подтвердился у заместителя главы «Аэрофлота»
Семеро выздоровели, один скончался. Около половины сотрудников «Аэрофлота» из-за пандемии коронавируса находятся в вынужденных отпусках.
Слово и Дело 05:22
Политика
Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском вчера в 15:57
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com 04:52
Общество
В Татарстане выявили 65 новых случаев коронавируса
В Татарстане за последние сутки подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 04:02
Политика
МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 04:33
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Авто
«АвтоВАЗ» ждут массовые сокращения
Эксперты считают, что, в связи с тяжелым экономическим положением предприятия, без сокращений персонала уже не обойтись.
SpeedMe вчера в 05:31
Общество
В Тульской области выросло число зараженных коронавирусом
Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области.
ИА Красная Весна 26 апреля в 09:23
Авто
Большой кроссовер Geely HaoYue представили официально
Сегодня, 28 апреля, состоялась официальная презентация нового большого кроссовера Geely HaoYue.
Новые автомобили вчера в 23:10
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий
План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Киберспорт
Valve предложила игрокам выбрать нового героя в Artifact
Valve опубликовала новый блог о разработке обновленной версии Artifact.
CyberSport.ru вчера в 17:27
Происшествия
В Самарской области от COVID-19 скончались еще три пациента
Самара, 28 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Всего пять смертей от COVID-19 зарегистрировали в Самарской области.
REGNUM 05:07
Здоровье
В Севастополе не выявлено новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 26 апреля новых случаев COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано.
ForPost 26 апреля в 05:07
Здоровье
Во Владимирской области выявлено 48 новых случаев коронавируса
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 26 апреля в 05:26
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
Происшествия
Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле
Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
Регион online 05:43
Общество
Мишустин поручил подготовить план по снятию коронавирусных ограничений
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений, введенных в стране в связи с угрозой распространения коронавируса.
Новый День 05:18
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» расскажут о двух злых персонажах
Во втором сезоне сериала "Ведьмак" зрителям больше расскажут о двух отрицательных персонажах.
Piter.tv 02:40
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35