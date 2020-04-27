Экономика
Piter.tvЦентробанк предложил избавить россиян от страховых платежей по ипотеке
Центральный банк России предложил избавить граждан от страховых платежей по ипотеке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора. Из новой концепции ЦБ следует, что россиян можно освободить от обязательства страховать риски по ипотечному кредиту из своих средств.
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Банк России предлагает новые подходы к страхованию рисков при ипотечном кредитовании
Финмаркетвчера в 06:59
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Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Происшествия
Завершено следствие по делу экс-заместителя мэра Якутска
Завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, генерального директора группы компаний "Утум+" Георгия Карамзина и директора одной из коммерческих фирм Татьяны Самсоновой.
Российская газета 06:28
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий
План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
Общество
Индекс самоизоляции Петербурга сорвался в красную зону
Если по состоянию на 8 часов утра Петербургу выставили 3,1 балла, то есть он находился в оранжевой зоне, спустя час индекс составил уже 2,7 балла, что означает, что «на улице очень много людей».
REGNUM 03:20
Происшествия
В обладминистрации разбираются с данными об умерших от коронавируса липчанах
На карте CORONAVIRUS (COVID-19) появилась информация о том, что в Липецкой области 4 умерших от коронавируса при 65 выписанных.
Most.tv 05:11
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Экономика
Только одна валюта устояла перед пандемией и дешевой нефтью
В апреле рубль был крайне чувствителен к перепадам настроений на рынке нефти.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин на следующей неделе обратится к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекцией.
Профиль 26 апреля в 07:24
Экономика
Аудиторы выявили переплату страховщикам за военных в размере ₽25 млрд
В пресс-службе Счетной палаты РБК пояснили, что начиная с 2012 года бюджет направил трем страховым компаниям, которые проверила СП, на 25 млрд руб. больше, чем они выплатили выгодоприобретателям.
РБК 06:11
Общество
Шойгу досрочно завершил год учебным заведениям Минобороны
По всей видимости, решение о досрочном прекращении учебного года в образовательных учреждениях Минобороны России принято на фоне распространения коронавируса.
SM News 02:43
Общество
Коронавирус обнаружен у 8 жителей Самары и Тольятти
Инфицированные помещены в специальные боксы. За последние сутки в Самарской области врачи выявили 8 новых случаев заболевания коронавирусом.
СОВА 05:10
Здоровье
В Оренбуржье зафиксировано 33 новых случая коронавируса
Как сообщила министр здравоохранения области Татьяна Савинова, в Оренбуржье зафиксировано 33 новых случая коронавируса.
Телеканал UTV 06:45
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Транспорт
Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве
Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа "Синиме ведерки" в социальной сети Facebook.
Газета.Ru 06:42
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Происшествия
В Курской области выявили 65 новых случаев коронавируса
"По данным на 28 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:57
Здоровье
Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о личной жизни Юлии Михалковой
Юлия Михалкова, актриса, звезда «Уральских пельменей», писательница и просто красавица, свою личную жизнь держит подальше от чужих глаз.
7Дней.ру вчера в 10:30
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Общество
Еще 89 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
В Нижегородской области за сутки зафиксировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Собака.ru 06:28
Общество
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК вчера в 01:21
Общество
Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу
Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
Здоровье
Главным врачом калужской областной больницы назначена Елена Разумеева
Главным врачом калужской областной клинической больницы стала Елена Разумеева.
ТРК Ника 06:40
Футбол
Агент: Бердыев мог возглавить сборную России
Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что в свое время бывший главный тренер казанского "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев мог возглавить сборную России.
Газета.Ru 05:59
Гаджеты
IPhone SE 2020 не умеет того, что может даже iPhone 6S
Одна из удобных возможностей, которой располагают все смартфоны Apple начиная с вышедшего без малого 5 лет назад iPhone 6S, оказалась отсутствующей у новейшего компактного айфона — iPhone SE стоимостью от 39 990 рублей.
Вести.Ru 02:52