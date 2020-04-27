Центральный банк России предложил избавить граждан от страховых платежей по ипотеке. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора. Из новой концепции ЦБ следует, что россиян можно освободить от обязательства страховать риски по ипотечному кредиту из своих средств.

Центробанк предложил избавить россиян от страховых платежей по ипотеке

Происшествия Завершено следствие по делу экс-заместителя мэра Якутска Завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, генерального директора группы компаний "Утум+" Георгия Карамзина и директора одной из коммерческих фирм Татьяны Самсоновой. 1

Здоровье Начались клинические исследования лекарства от COVID-19 Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав. 12

Общество Индекс самоизоляции Петербурга сорвался в красную зону Если по состоянию на 8 часов утра Петербургу выставили 3,1 балла, то есть он находился в оранжевой зоне, спустя час индекс составил уже 2,7 балла, что означает, что «на улице очень много людей». 5

Происшествия В обладминистрации разбираются с данными об умерших от коронавируса липчанах На карте CORONAVIRUS (COVID-19) появилась информация о том, что в Липецкой области 4 умерших от коронавируса при 65 выписанных.

Экономика Только одна валюта устояла перед пандемией и дешевой нефтью В апреле рубль был крайне чувствителен к перепадам настроений на рынке нефти.

Политика Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам Президент России Владимир Путин на следующей неделе обратится к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекцией. 6,6K

Экономика Аудиторы выявили переплату страховщикам за военных в размере ₽25 млрд В пресс-службе Счетной палаты РБК пояснили, что начиная с 2012 года бюджет направил трем страховым компаниям, которые проверила СП, на 25 млрд руб. больше, чем они выплатили выгодоприобретателям. 1

Общество Шойгу досрочно завершил год учебным заведениям Минобороны По всей видимости, решение о досрочном прекращении учебного года в образовательных учреждениях Минобороны России принято на фоне распространения коронавируса. 33

Общество Коронавирус обнаружен у 8 жителей Самары и Тольятти Инфицированные помещены в специальные боксы. За последние сутки в Самарской области врачи выявили 8 новых случаев заболевания коронавирусом. 13

Здоровье В Оренбуржье зафиксировано 33 новых случая коронавируса Как сообщила министр здравоохранения области Татьяна Савинова, в Оренбуржье зафиксировано 33 новых случая коронавируса.

Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 677

Общество В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество. 199

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2,7K

Происшествия В Курской области выявили 65 новых случаев коронавируса "По данным на 28 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. 79

Здоровье Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник». 11

Происшествия Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья. 79

Общество Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. 909

Общество Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. 52

Здоровье Главным врачом калужской областной больницы назначена Елена Разумеева Главным врачом калужской областной клинической больницы стала Елена Разумеева.

Футбол Агент: Бердыев мог возглавить сборную России Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что в свое время бывший главный тренер казанского "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев мог возглавить сборную России.