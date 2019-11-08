Экономика
Znak.comЦентробанк предупредил, что ОСАГО может подорожать на 25%
Российский Центробанк ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25%. Это связано с предлагаемым увеличением выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей.
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ЦБ РФ ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей, предложенное поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО.ТАСС08 ноября в 09:05
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Минфин считает важным поскорее принять законопроект о либерализации ОСАГО
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