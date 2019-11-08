Экономика

Znak.comZnak.comЦентробанк предупредил, что ОСАГО может подорожать на 25%

Российский Центробанк ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25%. Это связано с предлагаемым увеличением выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей.
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с чего всё началось

ЦБ ожидает удорожания ОСАГО на 20-25% при повышении лимита выплат за вред здоровью

ЦБ РФ ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25% после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей, предложенное поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО.
ТАСС08 ноября в 09:05

Подробнее о событии

Страховщики считают возможную отмену территориального коэффициента ОСАГО нагрузкой для них

ТАСС08 ноября в 13:53

Минфин считает важным поскорее принять законопроект о либерализации ОСАГО

РИА Новости08 ноября в 10:31

Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО

Коммерсантъ08 ноября в 11:02

В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%

Российская газета08 ноября в 12:25

Минфин согласен убрать ряд норм из законопроекта о либерализации ОСАГО

REGNUM08 ноября в 11:16

В Центробанке спрогнозировали резкое подорожание ОСАГО

Версия-Саратов08 ноября в 09:28

Минфин заявил о готовности изменить законопроект о либерализации ОСАГО

Rambler News Service08 ноября в 10:30
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Космос

В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink

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Происшествия

В Москве произошла массовая авария на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись несколько легковых автомобилей, в результате аварии пострадали два человека.
РБК 17:14
Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Происшествия

СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ

В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
РБК 14:49
Происшествия

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК 17:55
Технологии

В Кургане построят цех по производству созданного в Сибири лекарства от язвы

Фармакологическая компания Bright Way запустит в 2020 году в Кургане цех по производству уникального препарата против язвы желудка, разработанного учеными новосибирского Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ СО РАН).
ТАСС 08 ноября в 22:10
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

Rusarminfo.ru вчера в 07:11
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ВСУ Украины обстреляли участок разведения сил в Петровском

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Гран При Бразилии: Этап конкурса прогнозов

F1news.ru 16:10
Политика

Президент Боливии ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru 16:33
Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье

Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Bimru.ru 05:17
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Авто

Дешевые Lada Vesta получат вариатор

Логично предположить, что новая «автоматическая» Vesta может стать настоящим хитом российского авторынка, поскольку в случае с LADA XRay Cross, получившей такую же трансмиссию летом этого года, более 60% заказов приходится именно на версию с двумя педалями.
Автоновости дня вчера в 06:48
Политика

Маас заявил, что у Берлина нет «особых путей» в отношениях с Москвой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией у Германии не может быть "особых" путей, отличных от позиции, которую занимают в отношении Москвы страны ЕС.
РИА Новости 06:17
Политика

В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине

24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
Известия 11:39
Авто

Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку

Легендарный производитель мотоциклов Jawa объявил о скорой презентации новой модели боббера Perak.
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Армия и оружие

В США назвали «худший кошмар» России

Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.
Lenta.ru 16:03
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Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах её жизни

Pravda.Ru 07:57
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Сборная России по футболу прилетела в Сочи для подготовки к Евро-2020

Александр Демьянчук / ТАСС Сборная России по футболу прилетела в Сочи для проведения подготовительных сборов к Евро-2020.
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Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 08 ноября в 12:19
Футбол

«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»

Известия Мордовии вчера в 09:25
Теннис

Тим обыграл Федерера в матче итогового турнира ATP

Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
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В Екатеринбурге строители спасли собаку из ледяного озера

В Екатеринбурге строители спасли собаку из ледяного озера Шарташ. Для этого они применили спецтехнику.
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Спорт

В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»

Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
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Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл на турнире UFC

9 ноября двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов в рамках турнира UFC Fight Night 163 на ринге встретился с представителем Германии Давидом Заваде.
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В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
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